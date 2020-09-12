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    Акторка звинуватила зірку серіалу «Слуга народу» у секс-домаганнях

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    Тетяна Острецова&nbsp;звинуватила зірку серіалу &laquo;Слуга народу&raquo; у секс-домаганнях - Акторка звинуватила зірку серіалу «Слуга народу» у секс-домаганнях
    Тетяна Острецова звинуватила зірку серіалу «Слуга народу» у секс-домаганнях

    Тетяна Острецова подала заяву до поліції

    Українська акторка Тетяна Острецова розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею на знімальному майданчику.

    Як стверджує артистка, вона стала жертвою сексуальних домагань актора серіалу «Слуга народу» Володимира Владимирова.

    На сторінці у Facebook дівчина розповіла, що чоловік «неодноразово ліз руками їй поміж ніг».

    «Мене схиляли до сексуального домагання на знімальному майданчику! Мені складно було зважитися на цей пост, але я розумію, що мовчати - найгірше, що може зробити дівчина в такій ситуації. Якийсь Владимиров Володимир під час сцени, неодноразово ліз своїми руками мені поміж ніг. У першому дублі у нього це вийшло. Коли в сцені мене потрібно було тримати за коліна, нібито заспокоювати, цей мудак ліз мені між ніг. У другому дублі, коли він підбігає до мене ззаду - він лапав мене за сідниці. Моя помилка в тому, що я одразу ж не зупинила знімання, тому що я чітко розуміла, що якщо я дам собі зараз слабинку і пущу на самоплив емоції - далі я вже не зможу працювати, оскільки всередині вже була істерика, і тому я боялася, що через мене зірветься зміна. Я це визнаю і шкодую, що не припинила це!», - зізналася Острецова.

    За фактом досконалих щодо мене неправомірних дій, мене спільно з юристами підприємця ряд юридичних мер ....

    Опубліковано Татьяною Острецовою & nbsp; Середа, 9 вересня 2020 р.

    Днями акторка повідомила, що вже написала заяву до поліції, до якої додала відео та інші наявні у неї докази. Острецова поділилася, що ця ситуація нанесла їй велику моральну шкоду і що вона пережила нервовий зрив. 

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