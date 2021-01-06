Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро

Кран «Захарій» був побудований на київському суднобудівному заводі Ленінська кузня (тепер «Кузня на Рибальському») у 2009 році

Найбільший плавучий кран Європи останнім часом працював у Туреччині

Плавучий кран-велетень LK-600, або «Захарій» прибув до Кривої бухти, що у Запоріжжі, у середу 6 січня.

Про це повідомляє місцеве видання 061.

Кран буде задіяний в будівництві вантового мосту через річку Дніпро. Він прибув в Україну зі Стамбула. Після модернізації його вантажопідйомність збільшилася до 800 тонн.

«Захарія» використовуватимуть для транспортування шести секцій мосту загальною масою в 4334 тонн.

Кран «Захарій» був побудований на київському суднобудівному заводі Ленінська кузня (тепер «Кузня на Рибальському») у 2009 році. Максимальна висота підйому становить 75 м, вантажопідйомність після модернізації - 800 тонн, вага судна - близько 3000 тонн.

«Захарій» брав участь в будівництві Подільсько-Воскресенського мосту в Києві. У листопаді 2011 року кран впав і був відправлений на ремонт на Миколаївський суднобудівний завод «Океан». З 2017 року LK-600 працював у Туреччині.