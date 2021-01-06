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    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро

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    Кран &laquo;Захарій&raquo; був побудований на київському суднобудівному заводі Ленінська кузня (тепер &laquo;Кузня на Рибальському&raquo;) у 2009 році&nbsp; - Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Кран «Захарій» був побудований на київському суднобудівному заводі Ленінська кузня (тепер «Кузня на Рибальському») у 2009 році 
    Фото: 061

    Найбільший плавучий кран Європи останнім часом працював у Туреччині

    Плавучий кран-велетень LK-600, або «Захарій» прибув до Кривої бухти, що у Запоріжжі, у середу 6 січня.

    Про це повідомляє місцеве видання 061.

    Кран буде задіяний в будівництві вантового мосту через річку Дніпро. Він прибув в Україну зі Стамбула. Після модернізації його вантажопідйомність збільшилася до 800 тонн.

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    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро
    Легендарний український кран «Захарій» прибув до Запоріжжя будувати міст через Дніпро

    «Захарія» використовуватимуть для транспортування шести секцій мосту загальною масою в 4334 тонн.

    Кран «Захарій» був побудований на київському суднобудівному заводі Ленінська кузня (тепер «Кузня на Рибальському») у 2009 році. Максимальна висота підйому становить 75 м, вантажопідйомність після модернізації - 800 тонн, вага судна - близько 3000 тонн.

    «Захарій» брав участь в будівництві Подільсько-Воскресенського мосту в Києві. У листопаді 2011 року кран впав і був відправлений на ремонт на Миколаївський суднобудівний завод «Океан». З 2017 року LK-600 працював у Туреччині.

    Теги: Запоріжжя будівництво завод ремонт річка Дніпро мост
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