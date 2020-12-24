Зеленський хоче об'єднати захід і схід України «великою дорогою»
Завершення будівництва запорізького мосту, що символічно об'єднає захід і схід країни планується до Дня Незалежності
В Україні планується до 30-річчя Незалежності завершення будівництво запорізького мосту, що символічно об'єднає захід і схід країни. Про це заявив під час робочого візиту до Запоріжжя президент Володимир Зеленський.
«На 30-річчя Незалежності України ми готуємо кілька інфраструктурних перемог ─ одна з них запорізький міст. Ми хочемо об'єднати захід і схід одною великою дорогою», ─ сказав Зеленський.
Він також повідомив, що у Запоріжжі побував на підприємствах «Мотор Січ» та «Іскра».
До відома, запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.
У межах національної програми «Велике будівництво», ініційованої президентом Володимиром Зеленським, в 2020 році будівництво запорізьких мостів було відновлено.
У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.
Як повідомлялося, Зеленський розповів, як «Велике будівництво» зберегло величезну кількість життів.Нагадаємо, українці вважають «Велике будівництво» доріг єдиною позитивною подією року.