Зеленський хоче об'єднати захід і схід України «великою дорогою»

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок

Завершення будівництва запорізького мосту, що символічно об'єднає захід і схід країни планується до Дня Незалежності

В Україні планується до 30-річчя Незалежності завершення будівництво запорізького мосту, що символічно об'єднає захід і схід країни. Про це заявив під час робочого візиту до Запоріжжя президент Володимир Зеленський.

«На 30-річчя Незалежності України ми готуємо кілька інфраструктурних перемог ─ одна з них запорізький міст. Ми хочемо об'єднати захід і схід одною великою дорогою», ─ сказав Зеленський.

Він також повідомив, що у Запоріжжі побував на підприємствах «Мотор Січ» та «Іскра».

До відома, запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У межах національної програми «Велике будівництво», ініційованої президентом Володимиром Зеленським, в 2020 році будівництво запорізьких мостів було відновлено.

У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.

Як повідомлялося, Зеленський розповів, як «Велике будівництво» зберегло величезну кількість життів.