Зеленський заборонив судам РФ ходити річками України

Президент підписав закон «Про внутрішній водний транспорт»

Президент України Володимир Зеленський заборонив російським судам ходити річками України. Про це повідомила пресслужба глави держави.

Документ, що Верховна Рада ухвалила 3 грудня, визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.

«Забороняється заходження у внутрішні водні шляхи України: суднам, які плавають під прапором держави-агресора; судам, що належить громадянам держави-агресора або суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним і юридичним особам, щодо яких застосовані спеціальні економічні і інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до закону України «Про санкції», — йдеться в тексті закону.

Внутрішні річкові водні шляхи України включають найбільші річки Дунай, Дніпро і Дністер.

Нагадаємо, 30 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внутрішній водний транспорт».

Закон урегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Зокрема, встановлюються умови роботи внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їхніх берегових смуг для судноплавства. Унормовується питання майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт.

Як повідомлялося, голова делегації ЄС в Україні Матті Маасікас заявляв, що ухвалення проекту закону «Про внутрішній водний транспорт» є важливою віхою в реалізації транспортної глави Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій 29 грудня, на Дніпрі навігація може здійснюватися цілий рік.