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    Житель Запоріжжя закидав відділення поліції камінням

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    Зловмисник пошкодив колодою капот службової машини&nbsp; - Житель Запоріжжя закидав відділення поліції камінням
    Зловмисник пошкодив колодою капот службової машини 
    Фото: Нацполіція

    Спочатку чоловік кидав каміння по вікнах, а потім дерев'яною колодою пошкодив капот «Рено»

    У понеділок ввечері, 4 січня, чоловік атакував у Запоріжжі одне з місцевих відділень Нацполіціі, закидавши його камінням.

    Як повідомили у пресслужбі відомства, зловмисником виявився місцевий житель 1986 року народження, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    «Спочатку він кидав каміння по вікнах, а потім дерев’яною колодою пошкодив капот службового автомобіля Renault. Громадянин висловлювався нецензурною лайкою і не реагував на зауваження. З метою припинення хуліганських дій поліцейські його затримали», - розповіли правоохоронці.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Затриманому загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

    Також прикрий інцидент із жителями Запоріжжя стався на Київщині. В Ірпені двоє злочинців підпалилиавтомобіль податківця. Завдяки камерам спостереження оперативники встановили, що палії пересувалися автомобілем KIA. У подальшому правоохоронці зупинили авто в місті Дніпро та затримали зловмисників. Ними виявились двоє мешканців міста Запоріжжя, які раніше мали проблеми із законом.

    Теги: Запоріжжя напад поліція злочинець
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