Лещенко розхвалив президента, який вийшов на сцену «Ліги сміху»



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Лещенко сподівається, що Зеленський загляне на кінофестиваль «Молодість»

Нардеп порівняв Зеленського з екс-главою Грузії Саакашвілі, який в статусі президента постійно ходив на дискотеки в Тбілісі і Батумі

Народний лепутат Сергій Лещенко переконаний, що «нічого поганого у поході Зеленського на «Лігу сміху» немає». Так він прокоментував інформацію про те, що глава держави Володимир Зеленський прийшов на гумористичний концерт, під час якого вишов на сцену та поцілував актора Євгена Кошового.

«Сподіваюсь, він ще загляне на кінофестиваль «Молодість», - зазначив Лещенко у себе на каналі в Telegram.

Нардеп також зауважив, що точно знає, що екс-глава Грузії Саакашвілі в статусі президента постійно ходив на дискотеки в Тбілісі і Батумі.

«У мене навіть дружина одного разу грала сет в клубі, коли туди прийшов президент Грузії. Або інший приклад - недавно в Ліберії президентом обрали футболіста Джорджа Веа, який виступав за «Мілан», - додав він.