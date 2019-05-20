Інавгурація Зеленського. Весело було, але не усім (фоторепортаж) тема тижня

фото: Станіслав Груздєв

Коронною стравою інавгураційного столу стали вареники з вишнями. Їх працівники ДУСІ ліпили усі вихідні

Якби Надія Савченко справді хотіла зробити «ба-бах» парламенту, то сьогодні, за її логікою, для цього був ідеальний день. На інавгурацію нового президента в стінах Ради зібралася практично вся українська еліта. Колишні та теперішні топ-політики, весь уряд, голови ключових державних органів, керівники всіх силових відомств…

Народні депутати, члени уряду, свита Зеленського, представники міжнародних делегацій почали сходитись до Верховної ради вже з 9 ранку. Одним з перших з’явився нардеп Володимир Парасюк. Він розпочинав свою каденцію з кількох гучних бійок, але згодом заспокоївся і навіть закликав в день інавгурації всіх депутатів поводити себе ввічливо, аби не зганьбитись перед численними іноземними гостями. Від Зеленського ж Парасюк очікує зміни системи, хоча й визнав, що очікування тривожні.

Згодом з’явились особи з найближчого оточення нового глави держави – Андрій Богдан зі своєю постійною посмішкою до вух та зосереджений Борис Шефір. Когось з цієї парочки вже тривалий час пророкують в керівники адміністрації нового президента. На питання, чи це буде він, Шефір, обіймаючись з Бориславом Березою, загадково відповідав, що вже знає, хто це буде, але це їхні особисті справи.





Борис Шефір

Олег Барна та Семен Семенченко навіть на урочисте засідання явились в камуфляжі, а у жінок чомусь в моді у цей день був чорний колір –перевагу у своєму вбранні йому віддали Ольга Червакова, Надія Савченко, Вікторія Сюмар, Оксана Білозір та Тетяна Чорновіл. Чорновіл запорхнула в залу ледь не в останній момент, примчавши до парламенту на моноколесі. Савченко ж, яку ще зовсім недавно підозрювали в планах підірвати парламент, сьогодні навіть не обшукували. Вона гордо і в доброму гуморі продефілювала до сесійної зали на каблуках, обвішана орденами та медалями.





Надія Савченко (фото: Уніан)

На інавгурацію прийшли і церковні лідери, між якими останнім часом тривали бурхливі суперечки: предстоятель новоствореної Української православної церкви Епіфаній, почесний патріарх Філарет, який воює з Епіфанієм за повернення колишньої влади, та предстоятель УПЦ МП Онуфрій, який протистоїть першим обом.

Онуфрій, прийшов під Раду пішки і став очікувати свого політичного поводиря, проросійського депутата Вадима Новинського. Політик та мільярдер мав провести владику на інавгурацію. За цей час митрополит перекинувся з «Главкомом» своїми очікуваннями від нового президента: «Треба щоб всі конфесії були рівні перед законом. Ми не очікуємо для себе ніяких привілеїв чи преференцій, але хочемо щоб наша церква була рівною разом з усіма. І президент в ході нашого діалогу підтвердив, що має бути правова держава, не має бути любимчиків».





Митрополит Онуфрій у супроводі охорони

Що ж до конфлікту Епіфанія та Філарета, то Онуфрій назвав його очікуваним: «Я знав, що це буде. Таким чином розколи не лікуються. Вони лікуються любов’ю, покаянням, осмисленням, а не адміністративними бажаннями». Тут з’явився Новинський, радо розцілував Онуфрія, а заодно й свого соратника Олександра Вілкула, і вони дружною компанією пішли слухати нового президента.

Нардеп Сергій Лещенко, якого то зараховують до команди Зеленського, то відхрещуються від цього, підійшов до Ради, ведучи відеострім, щось поговорив в камеру свого телефона в компанії Айвараса Абромавічуса і в такому ж онлайн-режимі зник за дверима Ради.

«Права рука» вже колишнього президента Ігор Кононенко, який свого часу розповідав «Главкому» про виборчі «фішки» штабу Порошенка, спробував спрогнозувати анонсовані «фішечки» інавгурації Зеленського: «Всі очікують, чи будуть дострокові вибори. Але у нас чудовий настрій, ми готові до виборів в будь-який час». Як відомо, Кононенко вже кілька років підгодовує округ у Київській області. Звідси й така впевненість.

Нардеп від БПП Володимир Курінний теж поділився своїми враженнями про «фішки»: «Я не пам’ятаю таких заходів безпеки – вже три кілометри пішки йду. Через кожні п’ять кроків навіщось стоїть поліцейський». Поліції та «удошників» через не зовсім традиційний сценарій інаугурації, дійсно, було море, а найближча станція метро «Арсенальна» навіть закрита на вихід. Маріїнський парк нашпигували металошукачами, через які ближче до площі перед Радою пропускали прихильників Зеленського з кульками.

Проблеми з тим, аби потрапити до Верховної Ради, виникли навіть у в.о. міністра охорони здоров’я країни Уляни Супрун, яку проводив особисто міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він просто сяяв на відміну від інших членів уряду. Коли парочка проходила біля прихильників Зе з натовпу почало доноситись «Супрун – ганьба!».





Мінінстр МВС Арсен Аваков та міністр охорони здоров'я Уляна Супрун

Мер Києва Володимир Кличко приїхав на інавгурацію велосипедом. Склалось враження, що це тролінг нового президента. Герой Зеленського (президент Голобородько) у серіалі «Слуга народу» добирався на роботу саме велосипедом. Втім Кличко запевнив, що постійно так пересувається по місту, тим більше що сьогодні через урочисті події центр столиці застряг в пробках.

Сам герой сьогоднішнього дня, як і обіцяв, почав свій похід до парламенту в Маріїнському парку, по ходу роблячи селфі та «даючи п’ять» своїм фанатам, а деякі з них навіть тримали картини з зображенням нового президента. Аби поцілувати свого вищого колегу по «Кварталу» Євгена Кошового у лисину низенькому Зеленському навіть довелося підстрибнути.





Володимир Зеленський поцілував Олега Кошового у чоло

Невисокий ріст нового президента довелось враховувати і організаторам церемонії. Аби Зеленський «не потонув», під парламентською трибуною зробили спеціальну підставку.

Підійшовши до червоної доріжки, Володимир (саме так, по-простому, попросив називати його новий президент) помахав всім руками та піднявся до зали.

Володимир Зеленський прямує до Верховної Ради

Збуджений натовп під стінами Ради далі спостерігав за дійством з великих екранів. Коли на екрані перед прихильниками Зеленського з’являлись урядовці, яких представляв спікер Андрій Парубій, їх шалено засвистували, але найбільше децибелів викликала поява понурого Порошенка.

Промова нового президента очікувано виявилась дещо нахабною, але рамки пристойності вона все ж не перейшла.

Детальніше читайте тут: Не до сміху. Аналіз першої промови президента Зеленського

Прозвучали випади в бік окремих персон. Було помітно, як змінюються в обличчі і так напружені Петро Порошенко, Володимир Гройсман, Юрій Луценко, Ірина Геращенко. Хвиля перекошених усмішок прокотилася ложею уряду після того, як Зеленський, пожонглювавши цитатами Рональда Рейгана, запропонував уряду взяти аркуші та ручки і звільнити місця. До речі, тим самим новий президент дав зрозуміти, що попередні чутки про те, що нібито Гройсман, Луценко та інші мають чи з ним, чи з Коломойським якісь кулуарні домовленості, далекими від реальності.

Виступ Зеленського на вулиці супроводжувався гучним схваленням, оплесками та криками «Молодець!», «Красава!». У залі парламенту оплески також лунали, але не по всьому – в секторі, де засідає Блок Порошенко, взагалі вистачало порожніх місць. Іноді Зеленський отримував навіть овації, депутати вставали. На словах, що новий президент ніколи не допустить втрати наших територій, підхопилась зі своїх місць навіть ложа уряду.





Президент України Володимир Зеленський (фото прес-служби президента)

Посперечатись вголос з новим президентом зважився лише епатажний Олег Ляшко. Коли Зеленський почав звертатись російською мовою до мешканців окупованих територій, головний радикал повчав кричати, що вони розуміють українську. Проте Олег Валерійович тут же напоровся на відповідь Зеленського, який звинуватив Ляшка, що той знову продовжує ділити людей. Зауважимо, що Петро Порошенко в своїй інавгураційній промові свого часу переходив на російську мову куди частіше. Тоді Ляшко чомусь змовчав.

Зеленський закликав депутатів ще в цьому скликанні ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності (при цьому промовчав про закон про імпічмент), про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та Виборчий кодекс з відкритими списками. Але при цьому дав депутатам на все це лише два місяці, бо тут же оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Попередній указ з цього приводу, підготовлений його командою, вже гуляв мережею.





Зеленський та Ляшко. Дуель поглядів (фото: Влад Мусієнко)

Якщо під час інавгурації Віктора Януковича перед тим закрилися масивні двері, а біля Петра Порошенка знепритомнів солдат, то Зеленського, здавалося, оминуть всі ці «нещастя». Він пройшов вхід у Раду без пригод. Проте коли він вже отримував свої президентські атрибути та омріяну булаву, військовий не втримав на подушці посвідчення президента, і воно впало на підлогу. Документ швидко повернули на місце, але вже було пізно - «сигнал» вже почали активно інтерпретувати у соцмережах і на вулицях.

Закриваючи урочисте засідання, Андрій Парубій зробив ремарку: «Дякую, було весело». Після цього Зеленський пішов на церемонію представлення командуючих Збройних сил. З усіх них честь новому президенту не віддали нещодавно призначений командувач ССО Ігор Лунев та голова СБУ Василь Грицак, відставки якого кілька хвилин тому гучно вимагав Зеленський. Грицака при цьому люди, що зібрались біля Маріїнського, освистали.





Голова Верховної Ради Андрій Парубій та президент України Володимир Зеленський (фото прес-служби Верховної Ради)

Тим часом депутати, отримавши від нового президента обіцянку їх розігнати, почали розходитись. Більшість з них, хоч і визнає, що рішення про розпуск є дещо сумнівним з юридичної точки зору, визнають, що дострокові вибори – це вже даність. Аж надто багато гравців у нинішньому скликанні в них зацікавлені.

В їхньому числі – головні «зв’язкові з Кремлем» в цій Раді Юрій Бойко та Сергій Льовочкін, які перебували в дуже доброму настрої, направляючись до своїх автівок.





Юрій Бойко та Сергій Льовочкін

«Просто чудово, – поділився Льовочкін з «Главкомом» враженнями від промови нового президента. – Нам дуже імпонує, що наш президент говорить на різних мовах з усіма українцями. В цьому ми його сильно підтримуємо. І, нарешті, ця квазікоаліція, цей парламент і ця влада підуть в небуття».

На питання, чому його канал «Інтер» був чи не єдиним, хто проігнорував інавгурацію, Льовочкін знизав плечима: «Я не знаю, що транслює «Інтер», я не керую процесом».

А Зеленський тим часом вітав голів іноземних делегації в Маріїнському палаці. На підприємстві «Гарант-сервіс» Державного управляння справами, яке займається організацією харчування для подібних прийомів, «Главкому» розповіли, що робітників зігнали на роботу у минулі вихідні. Напередодні вони готували фуршетний стіл на двісті осіб – коронними стравами інавгураційного столу стали вареники з вишнями та різноманітні рибні страви.

Володимир Зеленський прямує до Маріїнського палацу

Після всіх фуршетів, урочистостей та красивих слів новому президенту, нарешті, доведеться робити перші конкретні кроки – кадрові рішення. І вже на завтра заплановані передбачені законом консультації президента з лідерами фракції щодо дострокового припинення повноважень парламенту.

Буде ще веселіше?