Зеленський прийшов на шоу «Ліга Сміху» та піднявся на сцену



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Зеленський вийшов на сцену на початку концерту

Президент України Володимир Зеленський відвідав концерт «Ліги сміху», де він раніше був ведучим, і вийшов на сцену.

Про це повідомила дружина глави держави Олена Зеленська.

Зеленський вийшов на сцену на початку концерту, привітався із публікою, але одразу на сцені з’явився Євген Кошовий, який став новим ведучим шоу, і відібрав у президента мікрофон.

Зеленський пішов дивитися концерт в зал, він сидів із дружиною у 6 ряду.

Раніше повідомлялося, що дружина президента України Володимира Зеленського Олена повеселилася на концерті «Ліги Сміху» з новим ведучим.

Зазначимо, що 23 і 25 травня в Києві в «Жовтневому палаці» проходила зйомка нових програм гумористичного шоу «Ліга сміху». Його раніше вів Володимир Зеленський, який став президентом України.

Замість нього новим ведучим став Євген Кошовий.

Нагадаємо, «Вечірній квартал» замість Зеленського будуть вести учасники команди «Днепр», актори та ведучі Ігор Ласточкін та Юрій Ткач.

Також на постійній основі до «Кварталу» приєднується капітан команди «Стадіон Діброва» Володимир Мартинець.

Постановкою номерів замість Зеленського у «Кварталі» займатимуться Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

У дитячій версії програми «Розсміши коміка» Зеленського замінив Юрій Ткач. Хто замінить Зеленського у дорослій версії програми наразі невідомо.