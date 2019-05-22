Лещенко завтра піде у Генпрокуратуру на допит у справі Манафорта



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Сергій Лещенко: Я запрошений на допит до Генеральної прокуратури

Нардеп обіцяє передати слідству наявні у нього документи щодо «чорної бухгалтерії Партії регіонів»

Народний депутат Сергій Лещенко збирається завтра піти на допит до Генеральної прокуратури у «справі Пола Манафорта», що розслідується у рамках справи «чорної бухгалтерії Партії регіонів». Про це парламентар повідомив у себе на сторінці у Facebook.

«Днями в мене відбулася зустріч зі спеціальним агентом ФБР, який повернув мені передані мною американському слідству речові докази по справі Манафорта. Матеріали повернуто у зв'язку із завершенням справи Манафорта у США. Тепер я запрошений на допит до Генеральної прокуратури, у ході якого передам слідству наявні в мене документи», - зазначив він.

Як відомо, у документах «чорної бухгалтерії Партії регіонів» фігурувало ім'я американського лобіста Пола Манафорта.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів. Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Лещенком.

16 травня нардеп заявив, що подає позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності. «Історія повторюється, але тепер у вигляді трагіфарсу. Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабара у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія», - зазначив нардеп.