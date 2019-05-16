Лещенко подає позов на Антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності



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Народний депутат Сергій Лещенко Фото: ukrinform.ua

Нардеп Лещенко - генпрокурору Луценку: Досить рятувати себе на посаді за рахунок створення навколо мене дешевих інформаційних приводів

Народний депутат Сергій Лещенко подає позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності. Про це він повідомив у Facebook, коментуючи відкриття проти нього кримінального провадження.

«Історія повторюється, але тепер у вигляді трагіфарсу. Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабара у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія», - зазначив нардеп.

Він повторно закликав Луценка негайно внести подання до парламенту про зняття з нього депутатської недоторканості. «Обирайте самі, по якій справі - по Манафорту, по квартирі, за незаконну критику генпрокурора або його кума і начальника Порошенка», - додав Лещенко.

«Я тут, і я готовий голосувати. Досить рятувати себе на посаді за рахунок створення навколо мене дешевих інформаційних приводів. Історія з квартирою вже закінчилася два роки тому рішенням суду, а також закриттям провадження самою прокуратурою за статтею «відсутність події злочину», - нагадав народний депутат.

Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Сергієм Лещенком.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів.

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