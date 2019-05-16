Антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Лещенка
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Провадження відкрите за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом
Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Сергієм Лещенком. Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook.
Зважаючи на появу у деяких засобах масової інформації публікацій стосовно народного депутата України Сергія Лещенка, а саме купівлі елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отриманих в якості неправомірної вигоди, прес-служба САП повідомила наступне.
«Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі. З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України (вимагання хабара службовою особою) та викликано на допит народного депутата Україна Сергія Лещенка», - йдеться у повідомленні САП.
Досудове розслідування у вказаному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво.
Як повідомлялось, Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів.