Антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Лещенка



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Народний депутат Сергій Лещенко

Провадження відкрите за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Сергієм Лещенком. Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook.

Зважаючи на появу у деяких засобах масової інформації публікацій стосовно народного депутата України Сергія Лещенка, а саме купівлі елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отриманих в якості неправомірної вигоди, прес-служба САП повідомила наступне.

«Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі. З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України (вимагання хабара службовою особою) та викликано на допит народного депутата Україна Сергія Лещенка», - йдеться у повідомленні САП.

Досудове розслідування у вказаному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво.

Як повідомлялось, Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів.