Генпрокуратура готує підозру депутату Ради Лещенку



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Сергій Лещенко та Юрій Луценко Фото з відкритих джерел

За словами Луценка, нардепу буде вручено підозру про розголошення даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів

Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку (Блок Петра Порошенка) у розголошенні даних досудового розслідування. Про це на брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

«Депутата Лещенка буде викликано до слідства. Йому будуть поставлені питання, а, ймовірно, і вручено підозру про розголошення даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів», - сказав він.

Луценко зазначив, що Лещенко обов'язково понесе відповідальність за розголошення даних досудового розслідування.

Нагадаємо, НАБУ закрило справу про незаконне збагачення Лещенка.

Як повідомлялось, Сергій Лещенко вважає, що генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти. Водночас сам адвокат Трампа Джуліалі ворогом США вважає Лещенка.

Джерело: Українські новини