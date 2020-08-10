Лещенко заявив, що банк родини Тимошенко обслуговує гроші Медведчука



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Укрбудінвестбанк пов'язують з родиною Юлії Тимошенко

Гроші кума Путіна зберігаються у банку, пов'язаному з родиною лідерки «Батьківщини»

Юлія Тимошенко тісно співпрацює з кумом Путіна Віктором Медведчуком як в питанні бізнесу, так і політично. Встановити це вдалося завдяки електронному декларуванню, яке діє в Україні. Про це повідомив на своєму Youtube-каналі колишній журналіст «Української правди», у недавньому минулому народний депутат Сергій Лещенко.



«Питання про стосунки Тимошенко і Медведчука завжди витали у повітрі. Однак усі ці роки неможливо було встановити основу їхніх фінансових взаємостосунків. Та завдячуючи прозорій системі декларування доходів політиками і чиновниками, завдячуючи запровадженню електронних декларацій ми можемо багато що знати офіційно, і робити оцінки виходячи не з домислів, а з конкретних документів», - заявив він.





Зокрема, як повідомив Лещенко, Віктор Медведчук у своїй електронній декларації був вимушений задекларувати права власності своєї дружини, телеведучої Оксани Марченко, і вказати те, у яких банках розміщено фінансові активи родини.



«Серед великої кількості банків, на території України родина Медведчука віддала перевагу лише двом. Приватбанку, в якому є рахунки майже у всіх українців. Другий банк, в якому у них відкриті рахунки в гривні, доларах, рублях і євро, тобто це серйозний банк з точки зору обслуговування інтересів родини Медведчука, - це Укрбудінвестбанк. Він абсолютно невідомий з точки зору обивателя, і входить лише у шостий десяток українських банків», - повідомив Лещенко.



Цей банк, за його словами, примітний тим, що до останнього часу половина його акцій належала родині Юлії Тимошенко. Зокрема її зятю Артуру Чечоткіну.



«Медведчук, який володіє величезними фінансовими ресурсами та організаційними можливостями міг би розмістити свої гроші у будь-якому банку України. Міг би це зробити в російських банках. Але зробив вибір на користь маловідомого банку пов'язаного з Юлією Тимошенко. Правда дивно? Гроші Медведчука на виду у родини Тимошенко, і складають, я впевнений, вагому частину всього обсягу грошей, які обслуговує цей банк», - підкреслив екснардеп.



«Співпраця в бізнесі супроводжується і політичним альянсом між Тимошенко та Медведчуком. Так Тимошенко разом зі своєю фракцією у парламенті за підтримки Медведчука і його фракції ОПЗЖ внесла подання до Конституційного Суду про скасування анбандлінга української ГТС. Що вдарить по газовому контракту, який було укладено наприкінці 19 року», - продовжив Сергій Лещенко.



Він пояснює, що за цим контрактом Росія забов'язана оплачувати транзит газу за принципом «бери або плати». Тобто, навіть якщо фізично газ прокачано не буде, платити Росія має.



«Це дуже вигідний контракт для України, і Газпром і Росія щасливі були б з нього зіскочити. Але зробити це вони можуть лише руками України. Руйнуючи цей договір Тимошенко і Медведчук намагаюся підіграти Кремлю», - наголосив Лещенко.



В якості ще одного прикладу політичної співпраці Тимошенко і Медведчука він наводить підтримку з боку Тимошенко атаки Росії на позиції України з мирного врегулювання на Донбасі. Йдеться про те, що нещодавно уповноважений Путіна Дмитро Козак висловив невдоволення переговорами на рівні радників президентів України та РФ.



«За кілька днів цю ж тезу повторила Тимошенко, яка заявила про необхідність створити парламентську переговорну делегацію», - звернув увагу колишній народний обранець.



За словами Лещенка, ця пропозиція співзвучна з давнім планом Медведчука, який він представляв у Москві, Берліні і Парижі як ініціативу Медведчука і Путіна з міжпарламентського діалогу країн Нормандського формату. При цьому в Німеччині Медведчука підтримували представники проросійської ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». На думку журналіста, оскільки раніше цей план провалився, для його реалізації підключили Юлію Тимошенко.



«Щоб не бути обманутими пафосними промовами Тимошенко я закликаю виборців, закликаю Захід почувши черговий її заклик згадати про гроші Медведчука, які зберігаються і обслуговуються у банку родини Юлії Тимошенко», - резюмував Лещенко.