Окупанти у Криму судяться з компанією дружини Віктора Медведчука за землю на півострові



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Про те, що «Фірма Укрснаб» належить Оксані Марченко, стало відомо у травні 2020 року, коли її чоловік Віктор Медведчук задекларував доходи і майно своєї сімʼї.

Наприкінці травня, так званий, «Апеляційний суд» вирішив забрати землю на півострові у компанії Оксани Марченко

В окупованому Криму, так зване, Міністерство майнових і земельних відносин «Республіки Крим» судиться з фірмою «Укрснаб», що належить дружині народного депутата з партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Оксані Марченко, за земельну ділянку площею 10 га. Про це повідомляє видання Бабель.

Зазначається, що 26 травня «Апеляційний суд» задовольнив скаргу Мінземлі «Республіки Крим» до фірми «Укрснаб»: компанія повинна повернути міністерству ділянку площею в 10 гектарів, розташовану біля Ялти.

«Це вже другий (апеляційний) етап судового процесу, що почався два з половиною роки тому, коли, так зване, міністерство разом з підприємством «Масандра» зажадали повернути їм ділянку. Відповідач - фірма «Укрснаб» - належить Оксані Марченко — дружині народного депутата Віктора Медведчука, кума Путіна. Один з позивачів, державне підприємство «Масандра» входить до структури Управління справами президента Путіна. Справа про ділянку не завершена: фірма Оксани Марченко подала касаційну скаргу, і вчора її прийняв Арбітражний суд в Москві. Чотири дні тому Віктор Медведчук і Оксана Марченко поїхали відпочивати на півострів. Два дні тому там приземлився літак з авіапарку Путіна», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що спірна ділянка землі розташована за межами Ялти і понад двадцять років тому Ялтинська міськрада передала її у постійне користування українському державному підприємству «Лівадія». «Лівадія» входила в обʼєднання «Масандра» і підпорядковувалася Міністерству аграрної політики України.

За інформацією ЗМІ, у лютому-березні 2014 року після окупації півострова Росією «держрада «Республіки Крим» націоналізувала «Масандру» (і «Лівадію», що входить до неї), а потім передала її Управлінню справами президента Росії. «При цьому спірну ділянку зареєстрували в російському земельному кадастрі, вказавши, що вона є муніципальною власністю Ялти. У серпні наступного року фірма «Укрснаб» попросила міськадміністрацію Ялти переоформити права на ділянку.

Про те, що «Фірма Укрснаб» належить Оксані Марченко, стало відомо у травні 2020 року, коли її чоловік Віктор Медведчук задекларував доходи і майно своєї сімʼї.

Справа про спірну ділянку не завершена: фірма «Укрснаб» подала касаційну скаргу і її прийняв до провадження Арбітражний суд Центрального округу РФ в Москві. Наступне засідання у справі призначено на 21 вересня.

Нагадаємо, Україна не визнає незалежність «Республіки Крим» і її перехід до складу РФ, а також суди і міністерства, які працюють на території півострова під контролем Росії, їхні постанови і рішення.