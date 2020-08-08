Шмигаль відреагував на перебування Медведчука в анексованому Криму



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Прем’єрміністр Денис Шмигаль дуже негативно ставиться до перебування нардепа Медведчука в окупованому Криму

«Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика» – прем’єрміністр

Прем’єрміністр Денис Шмигаль дуже негативно ставиться до перебування нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука в окупованому Росією Криму.

Про це глава уряду сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Негативно ставлюся. Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика, яким він не був би, ким він не був би. Тому ставлюся до цього критично негативно», – заявив Шмигаль.

Згідно з декларацією, дружина Медведчука Оксана Марченко володіє земельною ділянкою під Ялтою площею понад 5 тис. квадратних метрів, будинком і господарськими спорудами.

У попередні роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. Вона стала відомою після того, як сім років тому там зустрічали з шампанським Путіна. ЗМІ писали, що ця резиденція виникла на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.

У генплані, затвердженому вже окупаційною владою Ялти, цей будинок позначений як Палац Медведчука.

Як ми повідомляли раніше, 2 серпня, народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом. Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини.

Нагадаємо, до окупованого Криму, куди кілька днів тому приїхав нардеп від «Опозиційної платформи-За життя» Віктор Медведчук, прибув літак з авіапарку президента РФ Володимира Путіна.

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