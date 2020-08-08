Шмигаль відреагував на перебування Медведчука в анексованому Криму
«Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика» – прем’єрміністр
Прем’єрміністр Денис Шмигаль дуже негативно ставиться до перебування нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука в окупованому Росією Криму.
Про це глава уряду сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Негативно ставлюся. Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика, яким він не був би, ким він не був би. Тому ставлюся до цього критично негативно», – заявив Шмигаль.
Як ми повідомляли раніше, 2 серпня, народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом. Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини.
Нагадаємо, до окупованого Криму, куди кілька днів тому приїхав нардеп від «Опозиційної платформи-За життя» Віктор Медведчук, прибув літак з авіапарку президента РФ Володимира Путіна.