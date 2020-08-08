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    Політика

    Шмигаль відреагував на перебування Медведчука в анексованому Криму

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    Прем&rsquo;єрміністр Денис Шмигаль дуже негативно ставиться до перебування нардепа Медведчука в окупованому Криму - Шмигаль відреагував на перебування Медведчука в анексованому Криму
    Прем’єрміністр Денис Шмигаль дуже негативно ставиться до перебування нардепа Медведчука в окупованому Криму

    «Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика» – прем’єрміністр

    Прем’єрміністр Денис Шмигаль дуже негативно ставиться до перебування нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука в окупованому Росією Криму.

    Про це глава уряду сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    «Негативно ставлюся. Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика, яким він не був би, ким він не був би. Тому ставлюся до цього критично негативно», – заявив Шмигаль.

    Згідно з декларацією, дружина Медведчука Оксана Марченко володіє земельною ділянкою під Ялтою площею понад 5 тис. квадратних метрів, будинком і господарськими спорудами.
    У попередні роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. Вона стала відомою після того, як сім років тому там зустрічали з шампанським Путіна. ЗМІ писали, що ця резиденція виникла на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.
    У генплані, затвердженому вже окупаційною владою Ялти, цей будинок позначений як Палац Медведчука.

    Як ми повідомляли раніше, 2 серпня, народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом. Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини.

    Нагадаємо, до окупованого Криму, куди кілька днів тому приїхав нардеп від «Опозиційної платформи-За життя» Віктор Медведчук, прибув літак з авіапарку президента РФ Володимира Путіна

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