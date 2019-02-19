Лідер КНДР може приїхати на саміт у Ханой на своєму броньованому поїзді
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Відстань від Пхеньяну до Ханою складає до 2,5 тисяч миль
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин може використати поїзд для того, щоб добратися до Ханою, де 27-28 лютого відбудеться другий саміт із Дональдом Трампом. Про це пише ресурс UPI Defense із посиланням на низку японських ЗМІ.
На зустріч в Сінгапурі в червні 2018 року лідер КНДР літав на літаку Boeing 747. Представників КНДР помітили в прикордонному в’єтнамському місті Ланг Сон, де вони могли перевіряти безпеку і надійність залізничної колії.
Подорож залізницею через КНР до В’єтнаму може зайняти до трьох днів і створити для китайської влади додаткові проблеми.
Відстань від Пхеньяну до Ханою складає до 2,5 тисяч миль. А тому оглядачі не виключають, що Кім Чен Ин і це раз вирішить скористатися послугами літака.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.
Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин погодився пустити МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти Північної Кореї.