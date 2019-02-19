Лідер КНДР може приїхати на саміт у Ханой на своєму броньованому поїзді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин любить мандрувати на своєму броньованому потягу

Відстань від Пхеньяну до Ханою складає до 2,5 тисяч миль

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин може використати поїзд для того, щоб добратися до Ханою, де 27-28 лютого відбудеться другий саміт із Дональдом Трампом. Про це пише ресурс UPI Defense із посиланням на низку японських ЗМІ.

На зустріч в Сінгапурі в червні 2018 року лідер КНДР літав на літаку Boeing 747. Представників КНДР помітили в прикордонному в’єтнамському місті Ланг Сон, де вони могли перевіряти безпеку і надійність залізничної колії.

Подорож залізницею через КНР до В’єтнаму може зайняти до трьох днів і створити для китайської влади додаткові проблеми.

Відстань від Пхеньяну до Ханою складає до 2,5 тисяч миль. А тому оглядачі не виключають, що Кім Чен Ин і це раз вирішить скористатися послугами літака.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин погодився пустити МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти Північної Кореї.