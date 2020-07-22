Лікар з Ужгорода про епідемію: Тенденція іде до погіршення. Хворі вчасно не звертаються по допомогу



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Євгенія Данканич: Хворі спочатку лікуються амбулаторно 14 днів, а потім…

Попри усі карантинні заходи епідемія Covid-19 не йде на спад. Закарпатська область, зокрема, місто Ужгород, у лідерах поширення Covid-19. Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначила Євгенія Данканич, інфекціоніст Закарпатської обласної інфекційної лікарні, викладач Ужгородського національного університету.

Медик розповідає, що раніше в лікарню потрапляли пацієнти з неважкими випадками захворювання. Зараз, за її спостереженнями, ситуація змінилася. «Люди лікуються амбулаторно 14 днів, а потім шпиталізуються з явищами дихальної недостатності і патологіями серцево-судинної системи, цукровим діабетом тощо», – пояснює інфекціоніст.

З приводу тестів та очікування результатів аналізів лікар констатує: «З ПЛР-тестуванням є проблема, але не настільки велика, як, можливо, в інших областях. У нашій інфекційній лікарні ми тиждень не чекаємо на результат. Тому що хворі приймаються вже з верифікованим випадком, або ж чекаємо 1-3 дні і маємо результат його ПЛР-тестування». При цьому Данканич зауважує, що у тих, у кого є така можливість, може не чекати пару днів на результати аналізів, вони самі можуть звернутися до приватних центрів, де отримають їх швидше.

На думку Євгенії Данканич лікарі стараються лікувати на амбулаторному рівні і роблять це досить кваліфіковано. «Просто зазвичай коронавірусна інфекція на другий-третій тиждень може дати ускладнення, дихальну недостатність», – ділиться медик.

Нагадаємо, раніше на брифінгу в Закарпатській ОДА головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк повідомив, що бракує місць для хворих із Covid 19.

За даними МОЗ за минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 була зафіксована у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях та у місті Києві. Зокрема на Закарпатті за добу виявлено 78 нових хворих, загальна ж кількість випадків Сovid-19 станом на 21 липня склала 4518 випадків.