На Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19
На сьогодні, 20 червня, на ранок у лікарнях першої хвилі знаходяться 179 хворих
Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення кількості госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені.
Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.
«Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені. За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази, ми скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації», – сказав Поляк.
Він пояснив, наразі в лікарнях першої хвилі мало приймають хворих, адже процес одужання йде важко, близько трьох тижнів триває лікування в стаціонарі.
«На сьогодні, 20 червня, на ранок у лікарнях першої хвилі є 179 хворих. Учора виписано лише 11. Не виписуємо – отже, не маємо куди класти нових», – сказав Поляк.
Він також зазначив, що з 19 червня хворих на Covid-19 госпіталізують в районні лікарні.
«Але в деяких районах – Хустському, Свалявському, Іршавському, вони також переповнені. На сьогодні є понад 30 хворих в кожній», – сказав він.
Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).
Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19).
Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.
У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).
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Померли994
Нагадаємо, станом на ранок 19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 новий випадок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник.
Було госпіталізовано 182 особи.
Зафіксовано 19 летальних випадків (вчора 23).
При цьому одужали 586 пацієнтів (вчора 504).
Загалом за весь час пандемії захворіли 34 984 людини, з них – 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.
Загалом одужало 16 033 людини, летальних випадків – 985.
За попередню добу було здійснено 19 365 тестів, з них – 11 465 дослідження методом ПЛР, а також 7 900 ІФА-тестувань.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 142, Рівненській –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та у Чернівецькій області – 76.
Джерело: Укрінформ