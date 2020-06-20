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    Здоров'я

    На Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19

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    Станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу - На Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19
    Станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу

    На сьогодні, 20 червня, на ранок у лікарнях першої хвилі знаходяться 179 хворих

    Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення кількості госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені.

    Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

    «Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені. За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази, ми скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації», – сказав Поляк.

    Він пояснив, наразі в лікарнях першої хвилі мало приймають хворих, адже процес одужання йде важко, близько трьох тижнів триває лікування в стаціонарі.

    «На сьогодні, 20 червня, на ранок у лікарнях першої хвилі є 179 хворих. Учора виписано лише 11. Не виписуємо – отже, не маємо куди класти нових», – сказав Поляк.

    Він також зазначив, що з 19 червня хворих на Covid-19 госпіталізують в районні лікарні.

    «Але в деяких районах – Хустському, Свалявському, Іршавському, вони також переповнені. На сьогодні є понад 30 хворих в кожній», – сказав він.

    Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).

    Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19).

    Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

    У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      35825
    • Хворіють
      18425
    • Одужали
      16406
    • Померли
      994

    Нагадаємо, станом на ранок 19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 новий випадок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник.

    Було госпіталізовано 182 особи.

    Зафіксовано 19 летальних випадків (вчора 23).

    При цьому одужали 586 пацієнтів (вчора 504).

    Загалом за весь час пандемії захворіли 34 984 людини, з них – 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

    Загалом одужало 16 033 людини, летальних випадків – 985.

    За попередню добу було здійснено 19 365 тестів, з них – 11 465 дослідження методом ПЛР, а також 7 900 ІФА-тестувань.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 142, Рівненській –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та у Чернівецькій області – 76.

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    Джерело: Укрінформ

    Закарпаття епідемія коронавірус
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