Лікарі із Солсбері зізналися, що не вірили в одужання Скрипалів

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За словами медиків, у лікуванні важкохворих їм допомогли поради міжнародних експертів

Медперсонал лікарні британського міста Солсбері, куди після отруєння госпіталізували екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію, розповіли, що не вірили в їхнє одужання і що у цьому лікарям допомогли консультації ряду експертів.

Про це лікарі заявили в програмі Newsnight, фрагменти якого Бі-бі-сі опублікувала на своїй сторінці у Твіттері.

За словами лікаря відділення реанімації лікарні Солсбері Стівена Жукса, він не очікував одужання Скрипалів, коли з'ясувалося, що постраждалі отруєні нервово-паралітичною речовиною. «Ми використовували всі наші методи лікування. Ми надавали їм найкращу клінічну допомогу, але насправді були ознаки того, що вони не виживуть», - сказав Жукс.

Завідувач реанімацією лікарні Дункан Мюррей причиною поліпшення стану пацієнтів назвав «гарну базову інтенсивну терапію генеричними препаратами», «відмінну спільну роботу лікарів» та «турботу з боку медсестер».

«Я вважаю, що значний вклад внесли дуже добре освічені міжнародні експерти. Деякі з них виявилися прямо у нас на порозі - в тому числі в Портон-Дауні (лабораторії із захисту від хімічної, радіологічної та біологічної небезпеки в Великобританії – Ред.)», - заявив Дункан.

Нагадаємо, Сергія та Юлію Скрипалів отруїли 4 березня. Після отруєння постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.

Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.

У травні Скрипаля виписали з лікарні, ще раніше покращився стан його доньки Юлії, вона була виписана у квітні.

У Великобританії встановили, що Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.

Джерело: Дождь