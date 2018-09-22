Лінію розмежування на Донбасі через КПВВ перетнули за добу майже 50 тисяч людей



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Найбільший потік людей спостерігався на КПВВ «Мар'їнка»

Пункти пропуску на Донбасі 21 вересня, перетнули майже 50 тисяч людей. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, що в контрольних пунктах в'їзду-виїзду сьогодні вранці перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 0/60; «Мар'їнка» - 0/100; «Новотроїцьке» - 30/40; «Гнутове» - 20/20. Напередодні потік через КПВВ характеризувався зростанням у порівнянні з попереднім днем.

Загалом КПВВ 21 вересня перетнули 48,9 тис. осіб і 5,9 тис. транспортних засобів:

«Майорське» - 10365 осіб і 1230 транспортних засобів;

«Мар'їнка» - 11025 осіб і 1860 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» - 9455 осіб і 1760 транспортних засобів;

«Гнутове» - 4560 осіб і 1080 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» - 13530 осіб.

Як повідомляв «Главком», змінилися правила перевезення дітей до тимчасово окупованої території України на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив зміни правил перетину кордону дітьми, які не досягли 16-річного віку. Зокрема, в окремих випадках дозволено виїзд дитини закордон з одним із батьків без згоди іншого строком до одного місяця.