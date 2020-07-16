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    Лише один великий об’єкт. У Фонді держмайна озвучили план великої приватизації на 2020 рік

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    Планують<em> </em>виставити на продаж, як мінімум, один об&rsquo;єкт великої приватизації і декілька середньої - Лише один великий об’єкт. У Фонді держмайна озвучили план великої приватизації на 2020 рік
    Планують виставити на продаж, як мінімум, один об’єкт великої приватизації і декілька середньої

    Найбільш «ласі» об’єкти для приватизації – обленерго

    Обленерго привабливі для приватизації з точки зору впровадження RAB-тарифів над яким працює уряд. Про це зазначив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко в інтерв’ю «Главкому».

    «У нас є доволі цікаві для приватизації обленерго. Є теплові електростанції, але вони менш цікаві у зв’язку з тим, що там регламентується тарифоутворення і у них прибутковість обмежена. А от щодо обленерго, то вони привабливі, з точки зору впровадження RAB-тарифів, над яким працює уряд. Вони суттєво піднімають вартість контрольних пакетів акцій обленерго. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб максимально швидко після зняття всіх обмежень запустити приватизацію, в тому числі, синхронізувати приватизацію обленерго із запровадженням RAB-тарифів»,– зазначив посадовець.

    За словами Тарас Єлейко, планують виставити на продаж, як мінімум, один об’єкт великої приватизації і декілька середньої, але підготовленими до приватизації будуть більше.

    Як повідомлялося, 15 липня влада відрапортувала про першу успішну приватизацію за своєї каденції – готель «Дніпро» в центрі Києва пішов з молотка. За стартової ціни близько 80 млн грн він проданий більше, ніж за 1.1 млрд грн.

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