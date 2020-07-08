Через касові розриви працівникам ОГХК не вистачило зарплати

Дефіцит в розмірі 20 млн грн залишив без заробітної плати працівників Вільногірського ГМК (філія ОГХК)

Державній Об'єднаній гірничо-хімічній компанії не вистачило грошей для своєчасної виплати зарплати співробітникам.

Про це повідомив на сторінці у Facebook т.в.о голови правління ОГХК Пітер Девіс.

За інформацією попереднього менеджменту ОГХК, розміщеною на сайті компанії, дефіцит в розмірі 20 млн грн залишив без заробітної плати працівників Вільногірського ГМК (філія ОГХК). Офісу і співробітникам Іршанського ГЗК зарплату за червень виплатили.

На думку колишнього керівництва компанії, дефіцит фінансів виник у зв'язку з недоцільним використанням коштів, залишених на рахунках компанії ще в лютому цього року, коли Фонд держмайна змінив менеджмент. На момент приходу нового керівництва, на рахунках ОГХК було близько 293 млн грн і 20 млн доларів.

Нинішній керівник ОГХК Пітер Девіс значно збільшив витрати на утримання офісу. Він більш ніж удвічі збільшив штат співробітників – до 76 осіб з 32. Щомісячний фонд оплати праці офісним працівникам компанії з лютого по червень виріс з 1,2 млн грн до 5 млн грн.

Старі контракти, укладені колишнім менеджментом, за якими гроші заходили на рахунку ОГХК, були розірвані 16 травня за наказом Пітера Девіса. Нові контракти, очевидно, не встигли принести дохід, щоб вирівняти фінансову ситуацію в компанії. Їх заключення нове керівництво ОГХК почало лише в червні цього року.

Нагадаємо, приватизація Об'єднаної гірничо-хімічної компанії планувалася влітку цього року, але була відкладена Фондом держмайна в зв'язку зі світовою кризою і епідемією коронавірусу. 2018 рік компанія закінчила з прибутком 118 млн грн. Чистий фінансовий результат ОГХК за 2019 рік поки не оприлюднений.