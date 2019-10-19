Літак Ан-24 відзначає 60-річний ювілей (відео)



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Літак Ан-24 здійснив свій перший політ в 1959 році

На днях один за одним в небо над Гостомелем злетіли уже легендарні літаки: Ан-24, Ан-26 та Ан-30

Одна з легенд вітчизняного авіапрому, літак Ан-24, святкує 60-річний ювілей. Від першого польоту в 1959 році ці повітряні судна перевезли мільйони пасажирів і мільйони тонн вантажів по всьому світу.

Інженер з льотних випробувань Яків Рижик, який був у складі першого екіпажу цієї моделі, пригадує, як проходили випробування 60 років тому, повідомляє ТСН.

«Зліт нормально, 40 хвилин був політ. Гостомель іще не був таким – поле, один будиночок і пара коморок. Тут уже був Антонов, зустрічали нас», - каже він.

На днях один за одним в небо над Гостомелем злетіли уже легендарні літаки: Ан-24, Ан-26 та Ан-30. Вони скидають парашутистів, а ще демонструють десантування вантажів.

Близько трьох тисяч літаків цього сімейства побудували, сотні з них і досі працюють в усьому світі.

Проста надійна конструкція, невибагливі двигуни, легкість в кермуванні – запорука того, що й сьогодні Ан-26 основна транспортна конячка для військових. Але вони все частіше поглядають у бік нової розробки «антонівців» – Ан-178.

Керівництво «Антонова» презентує цілу концепцію, як поступово такі надійні, але вже далеко не молоді Ан-26 та Ан-24 замінити на новітні Ан-178. Але авіабудівники просять підтримки: «Щоби цією концепцією зацікавився Кабмін, Мінфін, щоби звернули увагу на ту унікальну галузь, яка ще існує в Україні – авіабудування».

В «Укроборонпромі» кажуть, що перший контракт на цей літак узагалі може прийти з Перу, але для іноземних замовників також важливо, щоб сама Україна замовляла свої ж літаки. Це – показник якості та довіри до продукції, котру презентує держава.