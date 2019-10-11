Авіакомпанія SkyUp «загубила» свій літак, що мав вилетіти до Єревану
На сайті авіакомпанії літак до Єревану вже вилетів, але всі пасажири досі у залі очікування аеропорту «Бориспіль»
Літак українського лоукостера SkyUp за маршрутом Бориспіль – Звартноц (Єреван) затримався з вильотом з аеропорту «Бориспіль» на чотири години.
Про це «Главкому» повідомили пасажири, які мали летіти цим рейсом.
На сайті аеропорту «Бориспіль» йдеться, що виліт очікується о 19.40 замість запланованих 14-50.
У той же час на сайті лоукостера на табло зазначено, що літак вже вилетів о 15-40, замість запланованих 14-40 і має прибути до аеропорту Звартноц у столиці Азербайджану о 18.50.
Оператор компанії також стверджує, що літак затримався всього на годину з технічних причин. При цьому вона не в курсі, що зі столичного аеропорту літак досі не відлетів.
«Інших затримок рейсів поки не передбачається», - поінформували в авіакомпанії.