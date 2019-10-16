Зеленський звільнив з військової служби ексміністра оборони, при якому ракети влучали у будинок і пасажирський літак



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Кузьмук був міністром оборони у 1996-2001 рр. та у 2004-2005 рр.

Під час керівництва Кузьмука оборонним відомством сталися два скандали

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука з військової служби.

Про це йдеться в указі №751/2019 від 15 жовтня.

«Звільнити генерала армії України Олександра Кузьмука з військової служби у відставку за віком з правом носіння військової форми одягу», - говориться в указі.

Як відомо, Кузьмук був міністром оборони у 1996-2001 рр. та у 2004-2005 рр. Під час його керівництва оборонним відомством сталися два скандали - через історії з влучанням військової ракети в житловий будинок в Броварах і збиттям пасажирського літака над Чорним морем в 2001 році.

Нагадаємо, 20 квітня 2000 року у місті Бровари на Київщині у дев’ятиповерховий житловий будинок влучила навчально-бойова ракета «Точка-У», типу «земля-земля», запущена на військових навчаннях з Гончарівського полігону. Ракета зійшла з запланованого курсу, пролетівши 90 км. Унаслідок вибуху загинуло три людини, ще п'ять отримали поранення.

Протягом чотирьох днів після катастрофи, до 23 квітня, Міністерство оборони на чолі з Кузьмуком відмовлялося визнати, що саме їхня ракета влучила в житловий будинок.

Як відомо, 4 жовтня 2001 року над Чорним морем впав літак Ту-154 авіакомпанії «Сибір», що виконував рейс SBI-1812 по маршруту Тель-Авів — Новосибірськ. Загинули всі 66 пасажирів (з них 51 громадян Ізраїлю та 15 громадян Росії) та 12 членів екіпажу.

Катастрофа сталась в момент проведення бойових пусків ракет під час спільних українсько-російських навчань.

Розслідування обставин катастрофи проводила російська комісія МАК, яка через 25 днів після катастрофи - ще до завершення досліджень обставин - визначила, що причиною трагедії стало ненавмисне влучання української зенітної ракети під час військових навчань.

В ході розслідування тодішній президент Леонід Кучма визнав, що літак був збитий ракетою українських сил ППО.

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