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    Літак Ryanair, що прямував до Вільнюса, зробив екстрену посадку у Білорусі

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    До Мінського аеропорту прибуло багато пожежних машин - Літак Ryanair, що прямував до Вільнюса, зробив екстрену посадку у Білорусі
    До Мінського аеропорту прибуло багато пожежних машин
    Фото: TUT.BY

    Під час польоту надійшло повідомлення про вибухівку на борту

    У національному аеропорту «Мінськ» 23 травня незаплановано приземлився літак компанії Ryanair, що летів від Афін до Вільнюса. За даними білоруських ЗМІ, пілоти повідомили про можливе мінування.

    Літак компанії Ryanair прямував від Афін до Вільнюса

    Літак компанії Ryanair прямував від Афін до Вільнюса

    Очевидці кажуть, що в аеропорт приїхали пожежні автомобілі МНС і машини швидкої допомоги.

    Зараз на місці працюють сапери. Пасажири лайнера проходять повторний огляд.

    Видання «Наша Ніва» пише, що повідомлення про замінування літака не підтвердилось, але прес-служба аеропорту поки не має даних про те, коли літак зможе продовжити свій рейс. Оскільки у подібних екстрених випадках передбачені додаткові перевірки.

    Раніше стало відомо про те, яким чином Канада зможе покарати Іран за збитий український цивільний літак.

    Теги: Білорусь ЗМІ літак машини аеропорт замінування вибухівка Ryanair
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    Літак Ryanair, що прямував до Вільнюса, зробив екстрену посадку у Білорусі