Літак Ryanair, що прямував до Вільнюса, зробив екстрену посадку у Білорусі
Під час польоту надійшло повідомлення про вибухівку на борту
У національному аеропорту «Мінськ» 23 травня незаплановано приземлився літак компанії Ryanair, що летів від Афін до Вільнюса. За даними білоруських ЗМІ, пілоти повідомили про можливе мінування.
Очевидці кажуть, що в аеропорт приїхали пожежні автомобілі МНС і машини швидкої допомоги.
Зараз на місці працюють сапери. Пасажири лайнера проходять повторний огляд.
Видання «Наша Ніва» пише, що повідомлення про замінування літака не підтвердилось, але прес-служба аеропорту поки не має даних про те, коли літак зможе продовжити свій рейс. Оскільки у подібних екстрених випадках передбачені додаткові перевірки.
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