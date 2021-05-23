Літак Ryanair, що прямував до Вільнюса, зробив екстрену посадку у Білорусі

До Мінського аеропорту прибуло багато пожежних машин

Під час польоту надійшло повідомлення про вибухівку на борту

У національному аеропорту «Мінськ» 23 травня незаплановано приземлився літак компанії Ryanair, що летів від Афін до Вільнюса. За даними білоруських ЗМІ, пілоти повідомили про можливе мінування.

Літак компанії Ryanair прямував від Афін до Вільнюса

Очевидці кажуть, що в аеропорт приїхали пожежні автомобілі МНС і машини швидкої допомоги.

Зараз на місці працюють сапери. Пасажири лайнера проходять повторний огляд.

Видання «Наша Ніва» пише, що повідомлення про замінування літака не підтвердилось, але прес-служба аеропорту поки не має даних про те, коли літак зможе продовжити свій рейс. Оскільки у подібних екстрених випадках передбачені додаткові перевірки.

Раніше стало відомо про те, яким чином Канада зможе покарати Іран за збитий український цивільний літак.