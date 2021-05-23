Стало відомо, як Канада може покарати Іран за збитий український літак

Суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак МАУ в січні 2020 року

Експорт прогнозує, що отримати компенсації від Ірану буде важко

Для канадських родичів жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані процес отримання компенсацій від Ірану може бути довгим. Однак він можливий після рішення Вищого суду канадської провінції Онтаріо, який визнав атаку на літак терактом. Про це повідомляє ВВС.

За словами канадського дипломата, колишнього учасника місії ОБСЄ в Україні Майкла Боцюрківа, суд визнав, що Іран навмисно позбавив життя всіх пасажирів і екіпаж літака МАУ.

Далі, за його словами, варто чекати рішення суду про ті суми компенсації, яку повинен виплатити Іран сім'ям загиблих. Попередньо позивачі вимагали виплату мінімум 1,25 мільярда доларів.

При цьому дипломат прогнозує, що після цього почнуться проблеми. Іран буде заперечувати, що літак був збитий навмисно, а також буде відмовлятися платити компенсацію добровільно. Крім цього складності можуть виникнути і з арештом іранського майна для виплати компенсацій. Іранські літаки не літають в Канаду, тому потрібно шукати інші компенсатори.

«Адвокати запевняють, що, наприклад, іранські нафтові танкери можна затримувати за кордоном. Але це зажадає співпраці з іншими країнами», – зазначає Боцюрків.

Він додав, що отримати компенсації буде важко.

«Є кілька шляхів, щоб вибити ці кошти. Можна звернутися до Міжнародного кримінального суду, подавати приватні скарги», – заявив дипломат.

Нагадаємо, напередодні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Іноземні держави, як правило, не підпадають під юрисдикцію канадських судів, але канадський закон від 2012 року обмежив цей імунітет для країн, які входять до списку спонсорів «терористичної діяльності», куди входить Іран. Того ж року Канада розірвала дипломатичні зв'язки з Іраном через підтримку Тегераном режиму Башара Асада в Сирії, його ядерну програму та погрози на адресу Ізраїлю.

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.