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    Літаку, на якому розбились курсанти, було 43 роки

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    <p>На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ</p> - Літаку, на якому розбились курсанти, було 43 роки

    На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ

    Літак ремонтували більше 20 років тому

    Літак АН-26, який розбився під Харковом, був 1977 року випуску, а востаннє його ремонтували у 1996 році. Про це повідомив віце-прем’єр Олег Уруський під час засідання уряду

    За його словами, всього літак здійснив 2160 посадок.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 26 осіб, один з постраждалих — у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.

     

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