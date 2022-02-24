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    Литва і Молдова запроваджують надзвичайний стан

    Молдова готується запровадити надзвичайний стан - Литва і Молдова запроваджують надзвичайний стан
    Молдова готується запровадити надзвичайний стан
    Фото: ТАСС

    Влада сусідніх країн вживає заходів для захисту від російської агресії

    Молдова і Литва запроваджують надзвичайних стан. Зокрема, президент Молдови Майя Санду повідомила, що Вища Рада безпеки країни вирішила ввести у країні режим надзвичайного стану через напад Росії на Україну. Литва також готується оголосити надзвичайний стан. Про це повідомила литовський прем’єр Інгріда Шимоніте, передає Postimees.ee.

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    Теги: Молдова надзвичайний стан Литва
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    Литва і Молдова запроваджують надзвичайний стан