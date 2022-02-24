У відповідь на російську агресію Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський, віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам

Російські війська несуть втрати

Сьогодні о 5 ранку збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

Він наголосив, що у відповідь на російську агресію Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський, віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

«Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати», – повідомив Залужний.

Він заявив, що у районі проведення Операції Об’єднаних сил збито п’ять літаків РФ та два вертольоти, підбито два танки, знищено кілька військових вантажівок РФ.

«Втрат серед захисників України на даний час немає. Ми на своїй землі і не здамо її!», – запевнив головнокомандувач Збройних сил.

За останніми даними колона російської військової техніки зайшла до України з окупованого Криму.

У Миколаєві ворог б'є по військовому порту і радару.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Як повідомлялося, російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках.

Нагадаємо, у зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію.