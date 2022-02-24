«Світ не забуде Росії цієї ганьби». Перша реакція світу на вторгення в Україну (оновлюэться)

Олаф Шольц назвав день початку військової агресії Москви проти Києва «жахливим днем для України та похмурим днем для Європи»

Олаф Шольц назвав день початку військової агресії Москви проти Києва «жахливим днем для України та похмурим днем для Європи»

Голова Єврокомісії, Федеральний канцлер Німеччини, Президент США, прем'єр-міністр Великобританії засудили напад Путіна на Україну

Керівники Європи та Сполучених Штатів почали реагувати на вторгення Росії в Україну.

Глава Єврокомісії: ЄС притягне Кремль до відповідальності

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн засудила напад. Євросоюз притягне Кремль до відповідальності, пообіцяла вона. Фон дер Ляйєн додала, що її думки – з Україною, безневинними жителями – чоловіками, жінками та дітьми.

Берлін: Світ не забуде Росії цієї ганьби

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав день початку військової агресії Москви проти Києва «жахливим днем для України та похмурим днем для Європи». Відповідну заяву глава німецького уряду зробив у сьогодні у Берліні. За словами Олафа Шольца, російська атака була «нічим не виправдана», – зазначив він.

«Росія має негайно припинити ці воєнні дії», – підкреслив Шольц. За його словами, Німеччина є солідарною з Україною та її народом.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок рішуче засудила військові дії проти України. «Своїм нападом на Україну Росія порушує найелементарніші правила міжнародного порядку. Світова спільнота не забуде Росії цей день ганьби», – заявила глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Естонія: Справдилися найгірші прогнози

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ситуація в Україні дуже погана, і президент РФ Владімір Путін не приховує, що розпочав військову операцію проти незалежної держави, пише ERR.

«Найгірші прогнози справдилися. У той час як деякі люди на вихідних вірили, що це не буде таким божевільним, більш песимістичні нотатки показували, що це був план Путіна, і тепер ми все це бачимо», – сказала Каллас.

Вона зазначила, що вночі швидко скликали засідання уряду, щоб дати послу Естонії в НАТО мандат розпочати консультації щодо статті 4 (коли, на думку якоїсь із країн, є загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін).

«Консультації тривають, але важливо, що це супроводжується підвищенням оборонної готовності НАТО, тобто виконання певних планів. Ми спілкувалися як з латвійськими, так і з литовськими колегами, і робимо це разом. Ми прийняли рішення, що НАТО може рухатися вперед», – сказала Каллас.

Байден: «Неспровокований та невиправданий напад»

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським охарактеризував те, що сталося, як «неспровокований і невиправданий напад» з боку РФ. «Велика сімка» та союзники США запровадять серйозні санкції щодо Росії, пообіцяв він. Вашингтон продовжить підтримувати Україну та її народ, додав Байден.

Великобританія: Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив свій «жах перед катастрофічними подіями в Україні». Він обговорив із Зеленським подальші кроки, повідомив голова кабміну у Twitter. «Президент РФ Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування», – резюмував він.

Італія: «Італія підтримує народ України»

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо засудив нову широкомасштабну агресію РФ проти України та пообіцяв Україні спільну з союзниками підтримку.

«Військова операція РФ – серйозна і невиправдана, неспровокована агресія проти України, яку Італія суворо засуджує. Це порушення міжнародного права. Італія підтримує народ України, разом з ЄС і партнерами у НАТО», – заявив Луїджі Ді Майо.

Країни Балтії: Це кричуще порушення міжнародного права

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви опублікували спільну заяву у зв’язку з початком Росією нової масштабної агресії проти України, цю заяву опублікував глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

«Ми найсуворішим чином засуджуємо відкриту широкомасштабну агресію Росії проти незалежної, мирної, демократичної України. Цей акт агресії неприйнятний, це кричуще порушення міжнародного права, усіх міжнародних норм і злочин проти українського народу… Усі ми, вся міжнародна спільнота повинні найсуворіше засудити його і накласти максимальні санкції на Росію - включно з відключенням від SWIFT, політичною ізоляцією, і бути рішучими у нашій підтримці суверенітету й територіальної цілісності незалежної України. Нам варто невідкладно надати Україні зброю, боєприпаси та інші види військової підтримки для самозахисту, а також економічну, фінансову, політичну й гуманітарну підтримку», – йдеться у заяві.

Наприкінці міністри додають, що зараз перебувають у Києві.

«Ми підтримуємо вас і зробимо усе можливе, щоб агресор заплатив найвищу можливу ціну. Слава Україні», – підсумовують вони.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Джерело: Deutsche Welle