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    Литва заблокувала трансляцію пропагандистських каналів RT

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    Литва заблокувала трансляцію пропагандистських каналів RT

    Рішення зупинити програми прийнято через санкції відносно Кисельова

    Литовська комісія з питань радіо і телебачення заборонила трансляцію каналів RT через зв'язки з російським пропагандистом Дмітрієм Кисельовим, який перебуває під санкціями ЄС.  

    Про це повідомляє Delfi.

    «З урахуванням інформації Міністерства закордонних справ Литовська комісія з радіо і телебачення вирішила зупинити ретрансляцію на території Литовської Республіки п'яти програм RT», - сказав BNS голова комісії Мантас Мартішюс.

    За його словами, рішення вступає в силу з дати його опублікування онлайн, тобто з четверга.

    Мартішюс додав, що рішення зупинити програми прийнято через санкції відносно Кисельова.

    «Пан Кисельов - він не повинен отримувати вигоду, так ретрансляція програм зупиняється. Це було зроблено в Латвії, а зараз - і в Литві», - додав Мартішюс.

    За даними комісії, в Литві показують п'ять каналів мережі RT: сам RT, його версію RT HD, RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.

    Пропагандистську російську мережу каналів RT, яка в минулому мала назву Russia Today, раніше заборонила Національна рада з електронним ЗМІ Латвії.

    ЄС Росія телебачення санкції пропаганда радіо Литва влада
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