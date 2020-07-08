Литва заблокувала трансляцію пропагандистських каналів RT



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Рішення зупинити програми прийнято через санкції відносно Кисельова

Литовська комісія з питань радіо і телебачення заборонила трансляцію каналів RT через зв'язки з російським пропагандистом Дмітрієм Кисельовим, який перебуває під санкціями ЄС.

Про це повідомляє Delfi.

«З урахуванням інформації Міністерства закордонних справ Литовська комісія з радіо і телебачення вирішила зупинити ретрансляцію на території Литовської Республіки п'яти програм RT», - сказав BNS голова комісії Мантас Мартішюс.

За його словами, рішення вступає в силу з дати його опублікування онлайн, тобто з четверга.

Мартішюс додав, що рішення зупинити програми прийнято через санкції відносно Кисельова.

«Пан Кисельов - він не повинен отримувати вигоду, так ретрансляція програм зупиняється. Це було зроблено в Латвії, а зараз - і в Литві», - додав Мартішюс.

За даними комісії, в Литві показують п'ять каналів мережі RT: сам RT, його версію RT HD, RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.

Пропагандистську російську мережу каналів RT, яка в минулому мала назву Russia Today, раніше заборонила Національна рада з електронним ЗМІ Латвії.