Пакт Молотова-Ріббентропа: Путін назвав законним приєднання країн Балтії до СРСР



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Президент РФ вважає, що приєднання країн Балтії «відповідало міжнародному та державному праву того часу»

За словами Путіна, вступ прибалтійських країн до складу СРСР відбулося на «договірній основі і за згодою їхньої влади»

Президент Росії Володимир Путін написав статтю про Другу світову війну для американського видання National Interest.

За словами Путіна, у вересні 1939 року у Радянського Союзу була можливість «перенести західні кордони ще далі на захід, аж до Варшави», але керівництво країни не стало цього робити.

Як пише президент РФ, восени 1939 року Латвія, Литва та Естонія приєдналися до Радянського Союзу згідно пакту Молотова-Ріббентропа. За словами Путіна, вступ прибалтійських країн до складу СРСР відбулося на «договірній основі і за згодою їхньої влади».

«Це відповідало міжнародному та державному праву того часу», - підкреслює Путін.

Президент РФ стверджує, що в складі СРСР країни начебто зберегли свої державні органи, мову і мали своє представництво у вищих державних структурах Радянського Союзу.

Журнал National Interest, в якому президент РФ опублікував статтю, видається Центром національних інтересів, яким володіє Дмитро Саймс. У своїй доповіді про втручання Росії у вибори в США спеціальний прокурор Роберт Мюллер називав Саймса «прокремлівських радником».

Як повідомлялося, до міністерства закордонних справ Естонії викликали посла Росії через пропозицію Держдуми щодо скасування прийнятого З'їздом народних депутатів СРСР тридцять років тому рішення засудити пакт Молотова - Ріббентропа.

У Сеймі Литви наголосили, що метою спроби відкликати рішення щодо засудження пакту «була реабілітація як радянського, так нацистського тоталітарних режимів з запереченням їх міжнародних злочинів».