Литва готова відновити сполучення з Україною



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Литва планує відновити рейси до України

Водночас Литва не збирається масово відкривати маршрути поза Шенгенською зоною

Із 1 липня Литва планує відновити сполучення з Україною та Грузією, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Delfi.

Він розповів, що Литва не буде масово відкривати маршрути поза Шенгенською зоною.

«Ми сподіваємося, що з Грузією, Україною зможемо зав'язати відносини, як ми уявляємо, наприклад з Ізраїлем, але останнім часом там (в Україні та Грузії — ред.) ситуація погіршилася», — заявив Лінкявічюс.

Поки у країну не планують пускати туристів із Швеції, Португалії та Великої Британії.

Литва використовує показник не більше, ніж 25 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення у країні, звідки приїжджають іноземці.

Зазначимо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 23 червня заявив, що в Україні 48 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, з 15 червня Україна частково відновила міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть відвідати чотири країни – це Албанія, США, Велика Британія та Туреччина. З 27 червня відвідати можна буде також Туніс.

Минулого тижня Угорщина відновила автобусний рух до України.

Між іншим, сьогодні Польща відкрила залізничне сполучення із деякими країнами.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення.

Разом з тим уряд Польщі скасував своє попереднє рішення про відновлення авіасполучення з Україною після зняття карантинних обмежень.

Зазначимо, що Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з ЄС.