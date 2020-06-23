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    Литва готова відновити сполучення з Україною

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    Литва планує відновити рейси до України&nbsp; - Литва готова відновити сполучення з Україною
    Литва планує відновити рейси до України 

    Водночас Литва не збирається масово відкривати маршрути поза Шенгенською зоною

    Із 1 липня Литва планує відновити сполучення з Україною та Грузією, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Delfi.

    Він розповів, що Литва не буде масово відкривати маршрути поза Шенгенською зоною.

    «Ми сподіваємося, що з Грузією, Україною зможемо зав'язати відносини, як ми уявляємо, наприклад з Ізраїлем, але останнім часом там (в Україні та Грузії — ред.) ситуація погіршилася», — заявив Лінкявічюс.

    Поки у країну не планують пускати туристів із Швеції, Португалії та Великої Британії.

    Литва використовує показник не більше, ніж 25 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення у країні, звідки приїжджають іноземці.

    Зазначимо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 23 червня заявив, що в Україні 48 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

    Нагадаємо, з 15 червня Україна частково відновила міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть відвідати чотири країни – це Албанія, США, Велика Британія та Туреччина. З 27 червня відвідати можна буде також Туніс.

    Минулого тижня Угорщина відновила автобусний рух до України

    Між іншим, сьогодні Польща відкрила залізничне сполучення із деякими країнами

    З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. 

    Разом з тим уряд Польщі скасував своє попереднє рішення про відновлення авіасполучення з Україною після зняття карантинних обмежень.

    Зазначимо, що Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з ЄС.

     Читайте також: 
    ЄС іноземці туризм українці Литва Україна мандрівка
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