Лондон зустрів Новий рік вражаючим феєрверком на березі Темзи

У повітря злетіли в загалом близько 12 тисяч піротехнічних зарядів

Столиця Великобританії зустріла 2018 рік феєрверком на березі Темзи під бій курантів вежі Єлизавети Вестмінстерського палацу, більш відомої як Біг-Бен. Як повідомляє DailyMail, у 12-хвилинному шоу за традицією була задіяна одна з визначних пам'яток Лондона - колесо огляду London Eye («Лондонське око»), навколо якого



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Фото: Getty Images Феєрверк у Лондоні

У повітря злетіли в загалом близько 12 тисяч піротехнічних зарядів

Столиця Великобританії зустріла 2018 рік феєрверком на березі Темзи під бій курантів вежі Єлизавети Вестмінстерського палацу, більш відомої як Біг-Бен.

Як повідомляє DailyMail, у 12-хвилинному шоу за традицією була задіяна одна з визначних пам'яток Лондона - колесо огляду London Eye («Лондонське око»), навколо якого будувалася композиція салюту. У повітря злетіли в загальній складності близько 12 тис. піротехнічних зарядів.

З 2014 року організатори лондонського феєрверку зробили платним доступ до найбільш зручних для перегляду майданчиків у зв'язку зі зростаючим інтересом публіки до заходу. На їх думку, це повинно було дозволити уникнути скупчення занадто великої кількості людей.

Квитки на піротехнічне шоу надійшли в продаж в кінці вересня за ціною 10 фунтів стерлінгів (13,5 доларів) за кожен, всього їх було реалізовано більше 100 тис. Тим, хто не встиг їх купити, туристичні портали та ЗМІ рекомендували піднятися на пагорби Прімроуз-хілл і Парламент-хілл, розташовані на північ від центру, звідки відкривається панорамний вид на Лондон.

Служба столичної поліції заздалегідь рекомендувала людям без квитків не витрачати час на поїздку в центр міста і подивитися феєрверк в прямому ефірі по телебаченню вдома.

За даними газети Daily Mail, у зв'язку з погрозами від терористичного угруповання «Ісламська держава» здійснити теракт в британській столиці в новорічну ніч вжиті підвищені заходи безпеки.

Центральні вулиці британської столиці в дані годинник перекрито для руху автотранспорту, а деякі з них залишаться пішохідними і 1 січня, оскільки в столиці пройде Лондонський новорічний парад, в якому візьмуть участь близько 8,5 тис. осіб з 20 країн, а також десятки тисяч глядачів.

Як повідомляв «Главком», морозна погода змусила міську владу столиці Канади Оттави скасувати більшу частину святкових заходів, приурочених до відзначення Нового року.