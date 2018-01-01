У столиці Канади скасували майже усі новорічні святкування через похолодання

У новорічну ніч температура повітря у столиці Канади опуститься до позначки у -28 градусів

Морозна погода змусила міську владу столиці Канади Оттави скасувати більшу частину святкових заходів, приурочених до відзначення Нового року. Як повідомляє «Укрінформ», за прогнозами метеорологів, у новорічну ніч температура повітря у столиці Канади опуститься до позначки у -28 градусів за шкалою Цельсія. Хоча деякі елементи святкової



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Фото: CBC Ottawa Столиця Канади Оттава

У новорічну ніч температура повітря у столиці Канади опуститься до позначки у -28 градусів

Морозна погода змусила міську владу столиці Канади Оттави скасувати більшу частину святкових заходів, приурочених до відзначення Нового року.

Як повідомляє «Укрінформ», за прогнозами метеорологів, у новорічну ніч температура повітря у столиці Канади опуститься до позначки у -28 градусів за шкалою Цельсія.

Хоча деякі елементи святкової програми, зокрема піротехнічне та лазерне шоу, пройдуть за графіком, усю музичну програму, що мала традиційно відбуватися біля парламенту, було скасовано.

Організатори до останнього моменту відтягували рішення про скасування, сподіваючись на потепління.

Утім, Оттава – не єдине канадське місто, вимушене піти на такий крок. Суттєво скоротили новорічну святкову програму також у Торонто, Калгарі й Шарлоттауні. Водночас, у столиці провінції Манітоба місті Вінніпег й у Монреалі, найбільшому місті франкомовної провінції Квебек, відбудуться усі заплановані заходи, незважаючи на низькі температури.

Додамо, що цього тижня Оттава утримує рекорд найхолоднішої столиці світу. Стовпчики термометра у столиці Канади подекуди опускалися до -30.

До слова, відразу два жителя Канади стали переможцями передноворічного розіграшу в популярну національну лотерею «6 з 49» з джекпотом в розмірі 5 млн канадських доларів ($4 млн).