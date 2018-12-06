Лоукостер Wizz Air веде переговори з аеропортом «Бориспіль»



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Літак авіакомпанії Wizz Air

Ми відкриті для нових пропозицій, запевнив виконавчий директор Wizz Air

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air веде переговори з аеропортом «Бориспіль».

Про це заявив в коментарі Liga.net головний виконавчий директор Wizz Air Джозеф Вараді.

«Ми відкриті для нових пропозицій, тому проводимо переговори не тільки з «Борисполем», але й з іншими регіональними аеропортами» - заявив Вараді.

За його словами, наразі у аеропорту «Київ» (Жуляни), куди авіакомпанія виконує рейси, існують деякі обмежуючі розвиток Wizz Air чинники.

«Наприклад, короткі злітно-посадочні смуги. Ми поступово переоснащуємо наш флот новими літаками Airbus А321, які більші за Airbus А320. Сьогодні «Жуляни» здатні приймати тільки А320. Це питання потрібно буде вирішувати, тому керівництву потрібно буде інвестувати в аеропорт», - підкреслив Вараді.

Авіакомпанія Wizz Air є базовим перевізником для аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського і генерує для аеропорту від 40% до 50% пасажиропотоку і доходів, в залежності від пори року.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко 21 листопада провів зустріч з головним виконавчим директором компанії Wizz Air Джозефом Вараді.

Глава держави повідомив, що компанія має на меті відновити діяльність Wizz Air в Україні як українського перевізника, і заявив про готовність надати більше літаків, які би базувались в Україні.

Як відомо, Wizz Air припинила роботу в Україні в квітні 2015 року. Таке рішення було прийнято в зв'язку з бойовими діями на Донбасі, девальвацією і нестабільністю гривні.

Нагадаємо, лоукост авіаперевізник Wizz Air відкриє три нових рейси з України протягом листопада-грудня.