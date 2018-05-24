Ложкін очолить Єврейську конфедерацію України - журналіст

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Борис Ложкін

Дубинський розказав про «додатковий ефект від призначення для самого Ложкіна»

Новим президентом Єврейської конфедерації України стане екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін.

Про це у четвер, 24 травня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав журналіст Олександр Дубинський.

«Сьогодні буде оголошено, що Борис Ложкін очолить Єврейську конфедерацію України - всеукраїнську спілку, що складається з незалежних громадських, благодійних, релігійних єврейських організацій», - повідомив Дубинський.

Він зазначив, що відбувається це досить несподівано.

«Фуксман йде і передає організацію Ложкіну. Який, за моїми даними, подає це призначення як посилення своєї впливовості в колах великих бізнесменів. Додатковий ефект від призначення для самого Ложкіна - захист від можливих переслідувань після зміни влади», - написав журналіст.

Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що у березні у Женеві відбулася двогодинна зустріч колишніх власників «ПриватБанку» Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та екс-глави Адміністрації президента України Бориса Ложкіна.