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    Ложкін очолить Єврейську конфедерацію України - журналіст

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    <p>Борис Ложкін&nbsp;</p> - Ложкін очолить Єврейську конфедерацію України - журналіст

    Борис Ложкін 

    Дубинський розказав про «додатковий ефект від призначення для самого Ложкіна»

    Новим президентом Єврейської конфедерації України стане екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін.

    Про це у четвер, 24 травня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав журналіст Олександр Дубинський.

    «Сьогодні буде оголошено, що Борис Ложкін очолить Єврейську конфедерацію України - всеукраїнську спілку, що складається з незалежних громадських, благодійних, релігійних єврейських організацій», - повідомив Дубинський.

    Він зазначив, що відбувається це досить несподівано.

    «Фуксман йде і передає організацію Ложкіну. Який, за моїми даними, подає це призначення як посилення своєї впливовості в колах великих бізнесменів. Додатковий ефект від призначення для самого Ложкіна - захист від можливих переслідувань після зміни влади», - написав журналіст.

    Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що у березні у Женеві відбулася двогодинна зустріч колишніх власників «ПриватБанку» Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та екс-глави Адміністрації президента України Бориса Ложкіна.

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