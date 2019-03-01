Луценко не бачить ніяких сенсацій у розслідуванні журналістів про корупцію в Оборонпромі



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Генеральний прокурор Юрій Луценко

Генпрокурор знову вказав, що він вважає прийнятною контрабанду військових запчастин для української техніки з Росії в часи війни

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував скандальну справу «Укроборонпрому». В ефірі телеканалу «Прямий» він зізнався, що не бачить ніяких сенсацій у розслідуванні журналістів про корупцію в Оборонпромі.

«Це насправді в роботі правоохоронних органів не сенсаційна справа. Ще в 2017 році Генеральна прокуратура України дізналася про одного громадянина, який займається поставками запасних частин для підприємств оборонпрому, але паралельно готує не тільки певні фінансові оборудки, але й чисті шахрайства. Він вимагав від дружини одного з чиновників Януковича, який знаходився в СІЗО, грошей для підкупу правоохоронців. В результаті військова прокуратура, яка вела справу цього високопосадовця, колишнього заступника міністра економіки часів Януковича, дізналася про це, і в ході операції затримала цього шахрая і навіть двох діючих офіцерів Служби безпеки України, які з ним разом планували цю оборудку», - цитує Луценка його прес-секретар Лариса Сарган.

За його словами, 27 лютого відбувся суд над цими трьома «діячами»: Рогозою і двома працівниками СБУ.

«Правда, суспільство це не цікавить, як і журналістів, які шукають сенсацій. Просто правоохоронна система спрацювала. І що тут цікавого? Вони в суді, і будуть сидіти за своє шахрайство», - додав генпрокурор, заявивши, що у ГПУ «десятки справ» по різних порушеннях при постачанні запасних частин підприємств оборонпрому.

Луценко знову вказав, що він вважає прийнятною контрабанду військових запчастин для української техніки з Росії в часи війни.

«Неприйнятним і абсолютно аморальним вважаю наживатися на такому бізнесі. Звичайно, кожен бізнесмен хоче прибуток. Але є прибутки, а є зверх-прибутки, є жирування, є просто викачування грошей. І ми стараємося цього не допустити. Таких справ, повторю, десятки», - сказав він.

З точки зору генпрокурора, у розслідуванні журналістів «немає сенсації».

«Є лише аморальна поведінка певного кола бізнесменів, які пробували безпринципно заробити на українській армії, за що і будуть покарані. Власне, я вважаю, що це буде найкращою відповіддю на всі запитання. В найближчий час… планую наступного тижня пред’явити підозру всім винним і, власне, показати суспільству, що ця фірма, як і десятки до неї, будуть відповідати згідно чинного законодавства», - резюмував Луценко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання в «Укроборонпромі». За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.

Президент Петро Порошенко наголошує, що ні прізвища, ні посади нікого не врятують і винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти провини будуть доведені.