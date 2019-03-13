Луценко повідомив, що ФСБ вже перекрила «всі українські схеми»



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Луценко додав, що не знає іншого шляху «Оборонпрому», адже йдеться про унікальні вузли і деталі налагодити виробництво яких, навіть в Радянському союзі, доводилося десятки років

За словами генпрокурора, всі новітні українські ракети середнього радіусу дальності виготовили за рахунок того, що «Укроборонпром» закупив у подібній схемі частину необхідних деталей

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Федеральна служба безпеки РФ тиждень тому перекрила всі відомі українській стороні схеми постачання комплектуючих до оборонно-промислового комплексу.

Про це Луценко повідомив 13 березня на засіданні Тимчасової слідчої комісії щодо розкрадання в ЗСУ.

«ФСБ минулого тижня перекрила всі, принаймні, відомі нам, схеми перевозок», - сказав Луценко.

За його словами, всі новітні українські ракети середнього радіусу дальності виготовили за рахунок того, що «Укроборонпром» закупив у подібній схемі частину необхідних деталей.

Він додав, що не знає іншого шляху «Оборонпрому», адже йдеться про унікальні вузли і деталі налагодити виробництво яких, навіть в Радянському союзі, доводилося десятки років.

Луценко розповів, що слідство дізналося про схему розкрадань, яку налагодив Ігор Гладковський, Віталій Жуков та Андрій Рогоза, коли Рогозу піймали на шахрайстві на майже 20 мільйонів гривень. Зокрема, у нього вилучили телефон, де знаходилася інформація про розкрадання та торгівлю контрабандою.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

Джерело: Українська правда