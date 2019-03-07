Суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту»



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Фото: ukrinform.ua

За даними САП, колишні посадовці були причетні до розтрати 55,5 млн гривень державного підприємства

Суд обрав запобіжні заходи чотирьом колишнім службовцям «Спецтехноекспорту». Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

«6 та 7 березня 2019 року за участі прокурорів САП у Солом’янському районному суді міста Києва обрано запобіжні заходи чинному директору, колишньому директору та ще трьом колишнім службовцям дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства «Спецтехноекспорт» (ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»), причетних до розтрати 55,5 млн гривень державного підприємства», - йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що чинному керівнику підприємства Владиславу Бельбасу суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн гривень застави.

За даними САП, екс-очільнику держпідприємства обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1,9 млн гривень застави, екс-директору департаменту – тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн гривень застави, колишньому начальнику сектору – тримання під вартою з можливістю внесення 1,5 млн гривень застави, а колишньому заступнику директора – цілодобовий домашній арешт.

У відомстві зазначають, що рішення щодо можливого оскарження в апеляційному порядку ухвал суду буде ухвалено після вивчення текстів ухвал та мотивів їх прийняття.

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит«Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу