Директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО



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Директор «Спецтехноекспорту» Владислав Бельбас

Сума застави за Владислава Бельбаса склала 7 мільйонів гривень

Директор «Спецтехноекспорту» Владислав Бельбас вийшов під заставу із Лук`янівського СІЗО.

Про це повідомляє «5 канал»

«Під заставу із Лук'янівського СІЗО вийшов раніше арештований директор «Спецтехноекспорту» Владислав Бельбас та двоє екс-працівників підприємства. Це попередній очільник компанії Павло Барбул та екс-директор департаменту Денис Панасенко», - зазначається у повідомленні.

Сума застави за Владислава Бельбаса склала 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Раніше президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.

Як відомо, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.