Тимчасова слідча комісія ВР проводить засідання щодо корупції в «Укроборонпромі» (онлайн)



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На засіданні будуть розглянуті оприлюднені у ЗМІ факти зловживань щодо закупівлі запчастин, комплектуючих та обладнання для підприємств «Укроборонпрому»

На засідання були запрошені представники Генпрокуратури, НАБУ, Міноборони, СБУ

У середу, 13 березня, проходить позачергове розширене засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах та обороноздатності держави в період з 2004 до 2017 рік, Комітетів Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони та з питань запобігання і протидії корупції стосовно оприлюднених у ЗМІ фактів зловживань щодо закупівлі запчастин, комплектуючих та обладнання для підприємств Державного концерну «Укроборонпром».

На засідання були запрошені представники Генеральної прокуратури, Головної військової прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державної фіскальної служби, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Державного концерну «Укроборонпром».

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

Новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони став Сергій Кривонос, який нещодавно зняв свою кандидатуру з виборів президента та підтримав чинного главу держави Петра Порошенка.