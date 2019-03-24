Луценко розповів про найрезультативнішу антинаркотичну операцію ГПУ та СБУ



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Затримання наркоторговців Фото: Юрій Луценко, Facebook

20 організаторів наркомережі отримали належні запобіжні заходи: арешт або застава в 100, 300 та 349 млн грн

Генеральний прокурор України повідомив додаткові деталі щодо затримання розгалуженої організації загальною чисельністю до 1000 учасників, яка торгувала за криптовалюту наркотиками через інтернет сайти та чат боти в месенджері Telegram.

«В ході обшуків вилучена зброя, наркотики, близько 10 млн дол готівки. Організатори створили мережу наркокур‘єрів, закладників, створювали криптогаманці та акаунти на криптобіржах», - написав Луценко у Facebook.

Він також додав, що «силовий підрозділ організації займався рекетом, фізичним насиллям щодо конкурентів. Членів своєї організації карали відрубуванням пальців».

«20 організаторів наркомережі отримали належні запобіжні заходи: арешт або застава в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд — в 349 млн застави, четверо - арешт без права застави. Прокурори і слідчі не сплять третю добу. Але така справедливість суду всім подобається», - резюмував Луценко.

Нагадаємо, вранці 21 березня прес-центр СБУ повідомив про викриття найбільшої нарколабораторії в історії України. За даними відомства, організатори лабораторії налагодили виготовлення та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України і за кордоном.

Слідство з'ясувало, що злочинна організація із 2014 року в Україні та за кордоном за криптовалюту продавала наркотики через інтернет-сайти, месенджери, зокрема Telegram. Криптовалюту потім переводили в готівку та інвестували в нерухомість і бізнес у Росії та Україні.