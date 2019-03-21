Силовики розкрили схему торгівлі наркотиками в Telegram



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Дилери збували наркотики за криптовалюту

Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України виявили та припинили діяльність злочинного угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив начальник департаменту Головного слідчого управління ГПУ Сергій Кізью

«Під час розслідування було встановлено, що з 2014 року на території України створено стійку ієрархічну злочинну організацію, до складу якої входили як громадяни України, так і громадяни іншої держави, зокрема Російської Федерації», — сказав Кізь.

За його словами, метою організації став продаж наркотичних засобів, в тому числі і важких наркотиків та психотропних речовин.

«Схема полягала в наступному: учасники на заздалегідь створених веб-ресурсах в мережі інтернет розміщували повідомлення з контактами у Telegram, цей мессенджер адмініструався оператором-членом злочинної організації. Особа, яка мала придбати наркотики або психотропні речовини, писала про це в чат-боті і вказувала назву наркотиків, кількість, а також місце отримання наркотичної речовини», — заявив начальник департаменту Головного слідчого управління.

Після цього, зазначив він, член злочинної організації повідомляв про спосіб отримання, адресу отримання «закладки» з наркотичною речовиною, а також спосіб оплати, яка, у більшості випадків, здійснювалась за допомогою криптовалюти.

«Після того, як особа перевела на вказаний криптовалютний рахунок відповідну криптовалюту, вказувалась адреса розташування «закладки», особа їхала і забирала наркотичну речовину. Кошти від продажу наркотичних засобів починаючи ще з 2014 року акумулювалась на тимчасових криптовалютних рахунках та електронних гаманцях», — розповів Кізь.

Він розповів, що у подальшому криптовалюту переводили в готівку за допомогою електронних обмінних пунктів. Ці кошти були легалізовані у будівництві, харчуванні, ресторанному бізнесі і т.п.



