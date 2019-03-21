Членам наркоугруповання за порушення дисципліни відрізали пальці на руках, − СБУ



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Демчина зазначив, що операція, яку провели правоохоронці, не має аналогів в українській історії Фото: gp.gov.ua

За даними СБУ, до діяльності угруповання по всій Україні було залучено приблизно тисячу осіб

Перший заступник голови СБУ Павло Демчина розповів, що за порушення дисципліни членам наркоугруповання, діяльність якого припинили сьогодні, відрізали пальці. Він повідомив про це 21 березня на спільному брифінгу з представником Генеральної прокуратури України, начальником департаменту організації та процесуального керівництва досудового розслідування кримінальних проваджень Сергієм Кізем. Трансляцію вів канал «112 Україна».

«Щоб ви розуміли, яка дисципліна була в організації, – окремі члени не мають сьогодні пальців на руках. Яким чином це відбувалося? За будь-яке порушення встановлених правил конспірації, несанкціоновані контакти, використання власних мобільних телефонів на роботі приїжджали спеціально навчені люди й обрубували пальці на руках», - розказав Демчина.

Сьогодні з 4.00 правоохоронці почали слідчі дії, проведено приблизно 80 обшуків у столиці України, а також у Київській, Одеській, Херсонській, Миколаївській областях. Під час обшуків, крім наркотиків, виявили цінні речі, злитки, прикраси, вартість яких перевищує $5 млн, повідомив Кізь.

Демчина зазначив, що операція, яку провели правоохоронці, не має аналогів в українській історії.

За даними СБУ, до діяльності угруповання по всій Україні було залучено приблизно тисячу осіб.

Слідство з'ясувало, що злочинна організація із 2014 року в Україні та за кордоном за криптовалюту продавала наркотики через інтернет-сайти, месенджери, зокрема Telegram. Криптовалюту потім переводили в готівку та інвестували в нерухомість і бізнес у Росії та Україні.

«У ході розслідування встановлено, що у 2014 році на території України створили стійку ієрархічну злочинну організацію, до складу якої увійшли громадяни як України, так і інших держав, зокрема Росії», – повідомив Кізь.

За словами прокурора, первинний аналіз чорної бухгалтерії засвідчив, що щорічний оборот організації становив десятки мільйонів доларів США.

Демчина також розповів, що мережу, яку налагодила наркоорганізація, розробляли понад рік – провадження зареєстрували в січні 2018 року.

За його словами, вже затримано 20 підозрюваних, серед яких найактивніші члени організації. Він також повідомив, що низка осіб, причетних до роботи угруповання, перебуває не на території України. Щоб притягнути їх до відповідальності, українські правоохоронці звернуться по допомогу до іноземних колег, зазначив Демчина.

Він також повідомив, що до 2017 року зазначена злочинна організація, відома як «Хімпром», активно працювала на території України та Російської Федерації, і після масових затримань у РФ основні її учасники, громадяни Росії, переїхали в Україну і налагодили дистанційне керування незаконним бізнесом, значно посиливши заходи конспірації.

Уранці 21 березня прес-центр СБУ повідомив про викриття найбільшої нарколабораторії в історії України. За даними відомства, організатори лабораторії налагодили виготовлення та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України і за кордоном.