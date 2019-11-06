Луценко йде з політики. Ексгенпрокурор поділився планами на майбутнє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній Генпрокурор Юрій Луценко залишає політику

Ексгенпрокурор розповів, де житиме і чим займатиметься

Екс-генпрокурор Юрій Луценко вирішив піти з політики. Про це він сказав в ефірі 1+1 в середу, 6 листопада.

«Далі я збираюся організувати фонд підтримки української книги. Буду читати і пропагувати читання і допомагати тим, хто пише розумні книжки. А Ірина після певної медичної реабілітації, очевидно буде займатися тим, чим займалася до депутатства - своїм невеликим сімейним бізнесом», - розповів Луценко.

Також він розповів про стан дружини. «Вона перенесла серйозну проблему з серцем і зараз не може повністю працювати з повною віддачею», - зазначив він.

Крім того, Луценко спростував чутки про те, що він з сім'єю збираються залишити Україну. За його словами, він і далі буде жити в селищі Стоянка Київської області разом з дружиною, молодшим сином Віталієм, собакою і котом.

Як повідомлялося, 4 листопада Ірина Луценко підтвердила намір скласти повноваження депутата у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. За припинення повноважень має проголосувати парламент.

У зв'язку з цим Юрій Луценко заявив, що через стан дружини повернувся з Лондона до Києва.