Міністр нового уряду зізнався, що голосував... за Порошенка



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Міністр економіки Тимофій Милованов голосував за Петра Порошенка Фото: Цензор

Милованов розповів, коли в нього з'явилася довіра до Зеленського

Міністр економіки Тимофій Милованов зізнався, що на президентських виборах голосував не за Зеленського, а за тодішнього главу держави – Петра Порошенка. А «довіра» до нинішнього глави держави Зеленського у Милованова з’явилася у Трускавці. Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.нет.

Тоді Милованов, як почесний президент Київської школи економіки, займався так званими «курсами парламентарів» для народних обранців від «Слуги народу».

«Я голосував за Петра Порошенка на президентських виборах. А на парламентських я не голосував, тому що в день виборів я сидів в штабі партії «Слуга народу», з Дмитром Разумковим (спікер парламенту) і Сергієм Корнієнком (перший заступник голови фракції «Слуга народу») допрацьовував програму для навчання в Трускавці», - розповів міністр.

Він також пригадав, як став викладачем у так званій школі «слуг народу» в Трускавці.

«У якийсь момент до мене прийшов Мотовиловець (Андрій Мотовиловець, нардеп від «Слуги народу») і каже: «Ось скільки людей йде, це середній клас, треба б допомогти з освітою і підготовкою до роботи в Раді», - розповів міністр.

«У той час йшла виборча кампанія, а після цього вже треба в парламент заходити. Де знайти той час на тиждень підготовки? А люди ж відпахали 2-3 місяці на виборах, вони хочуть сім'ю побачити. Але якщо не дати рамки, то потім почнеться операційка, комітети. І цей підхід підкупив мене в хорошому сенсі», - згадує Милованов.

У цей же час, розповів Миловпанов, у Трускавці, у нього й з’явилася довіра до Зеленського. «У Трускавці. Я побачив, що це нормальні люди. Можна бути знайомими один з одним багато років, але, пішовши в похід на пару днів, пізнати людину по-новому, побачити його в природному середовищі існування», - зазначив міністр економіки.

Нагадаємо, що 21 жовтня олігарх Ігор Коломойський нахабно відповів міністрам, які розкритикували скандальну пісню «95 Кварталу», назвав Милованова «дебілом» через його заяви про те, що пісня про спалений будинок ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої може негативно вплинути на зарубіжних інвесторів.

Наступного дня Милованов відреагував на різкі слова Коломойського щодо нього. «Я цього не скриваю, що я дебіл (сміється). Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпаний, того що висловилися всі», - наголосив він.