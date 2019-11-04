Ірина Луценко пояснила, чому йде з Верховної Ради графіка



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Ірина Луценко йде з парламенту

Луценко опублікувала таблицю з перпеліком своїх досягнень на посаді народного депутата

Народна депутатка від «Європейської солідарності» та дружина колишнього генпрокурора Ірина Луценко сьогодні офіційно повідомила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

«Стан здоров‘я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла», - пояснила вона.

Луценко також розповіла про свою роботу в парламенті й ті пріоритети, які важливі для неї у цій роботі.

«Я завжди розглядала депутатський мандат як велику відповідальність і можливість долучитися до розбудови країни. Своєю основною місією бачила захист дітей і українських родин, боротьбу з домашнім насильством, захист прав людини. Вперше в українському законодавстві з’явилось таке поняття, як домашнє насильство. Вперше воно визнано кримінальним злочином.Вперше батьки, що забули про існування власних дітей, виплатили на їх користь понад 8 мільярдів гривень аліментів.

Створене мною МФО «Чужих дітей не буває» об’єднало десятки депутатів з однією метою – створити умови для безпечного і всебічного розвитку дитини. Разом нам вдалося прийняти багато важливих законів», - розповіла нардеп.

Соратниця Порошенка наголосила, що також пріоритетом її роботи як народного депутата був захист державного суверенітету України. Адже вперше був заборонений доступ до виборів спостерігачам держави-агресора. І вперше незаконний перетин державного кордону України визнано кримінальним злочином.

«Вперше в Конституції України закріплено курс на євроатлантичну інтеграцію, наше прагнення набути повноправне членство в ЄС і НАТО», - підкреслила Луценко.

Луценко опублікувала таблицю з перпеліком своїх досягнень на посаді народного депутата та подякувала своїм колегам і однодумцям за співпрацю.

Раніше джерала в оточенні Ірини Луценко підтвердили Главкому, що народна депутатка від «Європейської солідарності» та дружина колишнього генпрокурора написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата.