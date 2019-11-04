Ексгенпрокурор Луценко повернувся у Київ через хворобу дружини



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Юрій Луценко заявив, що у його дружини проблеми з серцем

Раніше Луценко виїхав до Британії на навчання

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про повернення до України з Лондона через стан здоров'я дружини Ірини.

Про це він написав у коментарі під постом у Facebook політичного експерта Михайла Чаплиги.

«Поїхали з баблом і показали нам фак: подружжя Луценків, Бабченко (з гаманцем), Кононенко, Матіос... трохи раніше Гонтарева і Яресько... Знаються у вислові «вчасно вийти з гри з баблом, що не згорає. Кажуть, що вийшли дещо більше... разом з баблом. Далі буде треш», - написав Чаплига.

Першим коментарем до посту стала репліка Юрія Луценка.

«Мішо, кінчай зливати отруту. Я у Києві. Дружина зазнала важких проблем із серцем», - написав він.

Після цього автор поста видалив публікацію, пояснивши, що проблеми зі здоров'ям є «табу для сатири».

Як відомо, Ірина Луценко має намір скласти мандат народного депутата через проблеми зі здоров'ям.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня Луценко поїхав до Лондона на курси англійської мови.